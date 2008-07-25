  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

از سال 2050 /

صحرای بزرگ آفریقا با کمک انرژی خورشیدی برق اروپا را تأمین می کند

صحرای بزرگ آفریقا با کمک انرژی خورشیدی برق اروپا را تأمین می کند

دولتهای اروپایی در پروژه مشترکی تا سال 2050 قصد دارند با نصب پانلهای خورشیدی در صحرای بزرگ آفریقا از انرژی خورشیدی این منطقه در تأمین برق اروپا استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اروپایی در پروژه مشترکی که دولتهای اروپایی هزینه 50 میلیارد یورویی آن را تأمین کرده اند قصد دارند پانلهای خورشیدی را در صحرای بزرگ آفریاق نصب کنند.

گزارش موسسه انرژی در کمیسیون اروپا که در همایش یوروساینس در بارسلونای اسپانیا ارائه شد، نشان می دهد که جمع آوری 3/0 درصد از انرژی خورشیدی که صحرای بزرگ آفریقا را گرم می کند برای رفع نیاز انرژی برق اروپا کافی خواهد بود.

یک شبکه جدید انتقال جریان برق امکان حمل الکتریسیته را به نیروگاهی دور از این صحرا بدون خطر افت انرژی فراهم خواهد کرد. این نیروگاه جدید قرار است در ولز انگیس ساخته شود.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، اولین نتایج اجرای این طرح در سال 2050 به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 721715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها