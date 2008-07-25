صحرای بزرگ آفریقا با کمک انرژی خورشیدی برق اروپا را تأمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اروپایی در پروژه مشترکی که دولتهای اروپایی هزینه 50 میلیارد یورویی آن را تأمین کرده اند قصد دارند پانلهای خورشیدی را در صحرای بزرگ آفریاق نصب کنند.

گزارش موسسه انرژی در کمیسیون اروپا که در همایش یوروساینس در بارسلونای اسپانیا ارائه شد، نشان می دهد که جمع آوری 3/0 درصد از انرژی خورشیدی که صحرای بزرگ آفریقا را گرم می کند برای رفع نیاز انرژی برق اروپا کافی خواهد بود.

یک شبکه جدید انتقال جریان برق امکان حمل الکتریسیته را به نیروگاهی دور از این صحرا بدون خطر افت انرژی فراهم خواهد کرد. این نیروگاه جدید قرار است در ولز انگیس ساخته شود.

براساس گزارش روزنامه تلگراف، اولین نتایج اجرای این طرح در سال 2050 به بهره برداری می رسد.