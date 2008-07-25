معطلی هفت ساعته استقلالی ها در فرودگاه استانبول به خاطر رئیس جمهور ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم فوتبال استقلال تهران در ترکیه روز گذشته رسما به اتمام رسید و آبی پوشان از ساعت 15 بعد از ظهر (به وقت محلی) برای بازگشت به تهران راهی فرودگاه استانبول شدند.

استقلالی ها پس از معطلی هفت ساعته در فرودگاه استانبول ساعت 21:45 این شهر را به مقصد تهران ترک کردند و ساعت 4 صبح امروز (به وقت تهران) از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد کشورمان شدند. این تاخیر به خاطر سفر رئیس جمهور ترکیه به خارج از این کشور صورت گرفت.

با توجه به تاخیری که در زمان بازگشت تیم فوتبال استقلال تهران از ترکیه به وجود آمد، برنامه تمرینی امروز این تیم لغو شد و از فردا آبی پوشان کار آماده سازی را از سرمی گیرند. بر اساس برنامه تیم فوتبال استقلال فردا در دو نوبت صبح و عصر تمرین خواهد کرد. تمرین صبح این تیم شامل کار بدنسازی و هوازی است که در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار می شود و در نوبت عصر نیز آبی پوشان به مرور کارهای تاکتیکی در زمین شماره 2 آزادی خواهند پرداخت.

تیم فوتبال استقلال تهران روز دوشنبه هفته جاری در دیداری دوستانه که در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود به مصاف تیم فوتبال برق شیراز می رود.