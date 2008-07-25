دکتر سعید حنایی کاشانی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی درباره مرحوم دکتر علوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده افتخار آشنایی با ایشان را از سال 64 که دانشجوی فلسفه بودم پیدا کردم . ایشان در آن زمان مهندس خطاب می شدند و متون زبان را تدریس می کردند. دکتر علوی نیا مهندسی شیمی نفت از دانشکده فنی دانشگاه تهران داشتند و سالها در شرکت نفت انجام وظیفه می کردند ، اما علاقه ایشان به فلسفه و عرفان باعث شد تحصیلات خود را در رشته فلسفه در کشور انگلستان ادامه و دکترای فلسفه ریاضی یا فیزیک بگیرند.



وی در ادامه افزود: دکتر علوی نیا به خاطر تخصص بین رشته ای که داشتند علاوه بر دانشگاه شهید بهشتی در دانشگاههای شریف و امیرکبیر نیز فلسفه علم تدریس می کردند و بنابراین بود که در دانشگاه شهید بهشتی گروه فلسفه علم با محوریت ایشان دایر شد. همچنین دکتر علوی نیا به مباحث عرفانی نیز علاقه داشتند و عرفان نظری نیز تدریس می کردند.



حنائی کاشانی در ادامه گفت: ایشان از معدود متخصصین فلسفه تحلیلی و از اعضای قدیمی انجمن حکمت و فلسفه بود و نیز مدت زمانی هم در دایرة المعارف بزرگ اسلامی فعالیت می کردند.



عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در طول ترم گذشته با دکتر علوی نیا هم اتاق بوده است یادآور شد: از ویِژگیهای اخلاقی ایشان می توان به بزرگواری ، محبت و خوشروئی اشاره کرد. ایشان ارتباط بسیار خوبی با همکاران و دانشجویان داشتند و هرگز عصبانی نمی شدند.



به گزارش مهر، دکتر سهراب علوی­نیا استاد فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی سه­شنبه اول مردادماه بر اثر ایست قلبی درگذشت. از آثار دکترعلوی نیا استاد فلسفه تحلیلی می توان به «معرفت شناسی ریاضی» و ترجمه کتابهای «فلسفه اخلاق» نوشته "اتکینسون" ، «درآمدی به تحلیل فلسفی» اثر "جان هاسپرس" ، «درآمدی به رساله ویتگنشتاین» نوشته "هاورد ماونس"، «ماهیت بشر از دیدگاه ویتگنشتاین» اثر «پیتر هکر»، اشاره کرد.



مجلس ترحیم این استاد فلسفه تحلیلی فردا شنبه 5 مرداد ماه، ساعت 14:30 تا 16 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد .

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