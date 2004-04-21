۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۴۱

ژان كلود كرير" روز دوشنبه ميهمان انجمن نمايشنامه نويسان است

" ژان كلود كرير " روز دوشنبه 7 اردبيهشت ماه ميهمان انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر است.

به گزارش خبر نگار هنري "مهر " اين ديدار با حضور اعضاي انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر،" ژان كلود كرير" و "تكميل همايون" مترجم  اين هنرمند صورت مي گيرد .
در اين روز قرار است " كرير" در باره وضعيت نمايشنامه نويسي فرانسه ، نگاه دولت فرانسه به اين مقوله ، جايگاه ادبيات نمايشي در نظام فرهنگي فرانسه ، تجربيات شخصيش با "پيتربروك" و به طور كل بررسي ادبيات نمايشي فرانسه و تطبيق آن با ادبيات نمايشي ايران بپردازد.
اين جلسه رأس ساعت 30/17  روز دوشنبه ،7 ارديبهشت در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.
لازم به ذكر است ، " زان كلود كرير " طي هفته گذشته كارگاهي آموزشي را با حضور هنرمندان ايران درتئاتر شهر برگزار كرد.

