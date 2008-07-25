ایران مقتدرانه در مذاکرات هسته ای حضور یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد ، ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد ، اظهار داشت: حضور رسمی نماینده آمریکا و حذف پیش شرط "تعلیق" برای مذاکره از سوی این کشور نشان دهنده عقب نشینی آمریکا در پرونده هسته ای ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: مذاکرات اخیر نشان داد که ایران اسلامی در عرصه بین المللی کشوری مقتدر است و از مواضع به حق خود کوتاه نمی آید.

وی یا تاکید بر اینکه ملت ایران از تهدید هراسی ندارد، برنامه تهدید در مورد ایران را بی نتیجه دانست و افزود : مردم مسلمان ایران اسلامی کوچکترین تعرضی نسبت به خاکشان را تحمل نخواهند کرد و همواره پاسخ دندان شکنی به دشمنان نظام و انقلاب خواهند داد.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به نگرانیهای غرب از پیشرفت های هسته ای ایران، بیان داشت: ایران اسلامی به دنبال احقاق حقوق خود است و هرگز نخواهد گذاشت حقش تضییع شود.

میرعمادی با اشاره به روند مطلوب مذاکرات جلیلی و 1+5 ابراز امیدواری کرد: پرونده هسته ای ایران به حال عادی خود در بیاید.

وی همچنین با اشاره به بسته پیشنهادی ایران به این کشورها از 1+5 خواست از این بسته پیشنهادی در جهت رفع مشکلات کشورهای خود استفاده کنند.

امام جمعه خرم آباد ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت پرونده ایران به جایگاه واقعی خود در آژانس خواستار شفاف سازی البرادعی پیرامون مواضع خود در رابطه با فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران شد.

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد سیاسی الهی نماز جمعه، عنوان کرد: نماز جمعه عامل وحدت بخش و دشمن شکنی است که همواره بر ادای آن در فرامین دینی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه بازوی رهبری است، ادامه داد: مردم با حضور در نماز جمعه از سیاستهای رهبری به عنوان ولی امر مسلمین جهان آگاه می شوند.

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه نماز جمعه دژ مستحکم برای ارزشهای دینی و انقلابی است بر حضور پرشور و گسترده جوانان در این فریضه سیاسی الهی تاکید کرد.

وی همچنین حضور پررنگ مردم در نماز جمعه را موجب پربار شدن این فریضه الهی و نشانه پویایی و آگاهی ملت اسلامی دانست.

حجت الاسلام میرعمادی نماز جمعه را سنت رسول خدا عنوان کرد و گفت: حضور در فریضه نماز جمعه نشان دهنده ایمان و دوری از نفاق است.

وی با اشاره به جایگاه والای نماز جمعه، تاکید کرد: خوشا به حال کسانی که نه سرما و نه گرما آنها را از حضور و ادای نماز جمعه غافل نمی کند .

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به سالروز بعث پیامبر گرامی اسلام (ص)، یادآور شد: روز بعثت رسول گرامی اسلام آغاز همه تحولات بشری است.

وی با اشاره به روایات و احادیث پیرامون اهمیت این عید بزرگ خواستار برنامه ریزی برای برگزاری هرچه باشکوه تر جشن بعثت پیامبر شد و خاطر نشان کرد: عدالت ، فرهنگ و تمدن با ظهور پیامبر گرامی اسلام و در سایه این دین آسمانی به اوج شکوفایی خود رسید.