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۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

کلاس های داوری تحت پروژه ویژن آسیا در استان فارس برگزار شد

کلاس های داوری تحت پروژه ویژن آسیا در استان فارس برگزار شد

هیئت فوتبال استان فارس دوره های داوری تحت پروژه ویژن آسیا را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بر اساس برنامه های آموزشی تایید شده توسط AFC جهت سال 2008 سه دوره داوری درجه 3 فوتبال و فوتسال در این استان به شرح ذیل انجام شد:

1- دوره داوری درجه 3 فوتسال بانوان در شهرستان لامرد در جنوب استان فارس به فاصله بیش از 400 کیلومتر از مرکز استان و با حضور 49 نفر از تاریخ 12 لغایت 16 تیر1387 به مدرسی آقای خزفروش از شیراز

2- دوره داوری درجه 3 فوتبال آقایان در شهرستان فیروز آباد با حضور 20 نفر و به مدرسی آقای صناعی از تاریخ 12 لغایت 16 تیر1387

3 . دوره داوری درجه 3 فوتبال آقایان در شهرستان نی ریز با حضور 20 نفر و به مدرسی آقای صناعی از تاریخ 24 لغایت 28 تیر 1387

تقریبا تمامی شرکت کنندگان  در امتحان علمی قوانین داوری و تست آمادگی جسمانی موفق شدند.

کد مطلب 721804

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