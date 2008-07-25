کلاس های داوری تحت پروژه ویژن آسیا در استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، بر اساس برنامه های آموزشی تایید شده توسط AFC جهت سال 2008 سه دوره داوری درجه 3 فوتبال و فوتسال در این استان به شرح ذیل انجام شد:

1- دوره داوری درجه 3 فوتسال بانوان در شهرستان لامرد در جنوب استان فارس به فاصله بیش از 400 کیلومتر از مرکز استان و با حضور 49 نفر از تاریخ 12 لغایت 16 تیر1387 به مدرسی آقای خزفروش از شیراز

2- دوره داوری درجه 3 فوتبال آقایان در شهرستان فیروز آباد با حضور 20 نفر و به مدرسی آقای صناعی از تاریخ 12 لغایت 16 تیر1387

3 . دوره داوری درجه 3 فوتبال آقایان در شهرستان نی ریز با حضور 20 نفر و به مدرسی آقای صناعی از تاریخ 24 لغایت 28 تیر 1387

تقریبا تمامی شرکت کنندگان در امتحان علمی قوانین داوری و تست آمادگی جسمانی موفق شدند.