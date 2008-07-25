ابومازن فردا به قاهره می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن در این دیدارها تحولات فلسطین به ویژه تلاش ها برای آغاز گفتگوهای ملی، آتش بس در نوارغزه، مذاکرات با اسرائیل، تلاش ها برای امضای قرارداد تبادل اسرا میان اسرائیل و جنبش حماس و تحولات کرانه باختری بحث و بررسی خواهد شد.

روزنامه الاهرام چاپ مصر نیز نوشت: ابومازن روز شنبه با عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعات مصر و روز یکشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.

"نبیل عمرو" سفیر فلسطین در مصر نیز در این رابطه اظهار داشت: ابومازن مبارک را در جریان مذاکرات روند صلح قرار خواهد داد و این امر به منظور هماهنگی مواضع به ویژه پیش از نشست سه جانبه آمریکا، اسرائیل و فلسطین در واشنگتن که در سی ام ماه جاری میلادی در واشنگتن برگزار خواهد شد، صورت خواهد گرفت.