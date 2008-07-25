کاشت یک درخت به ازای تولد هر نوزاد در کشورهای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد هادی نژاد حسینیان افزود: کمیته محیط زیست مجمع مجالس آسیایی با صدور بیانیه ای از آثار زیانبار استفاده از مهمات حاوی رادیو اکتیو توسط آمریکا و اسرائیل در جنگهای عراق و لبنان و دفن زباله های شیمیایی و هسته ای اسرائیل بر محیط زیست آسیا ابراز نگرانی کرد و خواهان اقدام منسجم پارلمانهای عضو برای محکومیت و رفع این نگرانیها شد.

دبیر کل مجمع مجالس آسیایی گفت: نخستین نشست کمیته فرعی محیط زیست این مجمع هفته گذشته با حضور دوازده کشور روسیه، عربستان سعودی ، ایران، سوریه ، پاکستان ، اردن ، ترکیه ، بنگلادش ، کویت، فلسطین ، لبنان ، بحرین در شهر دمشق برگزار شد.

وی افزود: این کمیته همچنین از کشورهای آسیایی خواسته است تا در تدوین سیاست های توسعه اقتصادی از سیاست هایی که محیط زیست را تخریب می کند جلوگیری کرده و از سوختهای پاک به جای سوختهای فسیلی استفاده نمایند.

نژاد حسینیان با اشاره به مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از تخریب محیط زیست ، تصریح کرد: در قطعنامه پیشنهادی نشست دمشق از کشورهای پیشرفته صنعتی خواسته شده است تا مسئولیت اثرات زیانبار سیاستهاهایشان بر محیط زیست و آلودگی هوا را پذیرفته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

وی افزود: همچنین از کشورهای شمال خواسته شده است تا برای حفظ محیط زیست به کشورهای جنوب کمک کنند ودسترسی آسان به تکنولوژیهای پیشرفته به قیمت مناسب در این زمینه را تضمین نمایند.

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی با اشاره به اهداف توسعه هزاره از تصویب یک پیشنهاد کاربردی در نشست دمشق برای حفظ محیط زیست قاره خبر داد وگفت: نشست دمشق پیشنهاد کرده است تا پارلمانهای آسیا ،دولتهای خود را مکلف کنند تا به ازای تولد هر نوزاد یک درخت در کشورهایشان کاشته شود.

به گزارش دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی ، کمیته زیست در بیانیه نشست دمشق ، عملیات نظامی آمریکا و استفاده از مهمات حاوی مواد رادیو اکتیو در عراق و همچنین قطع تعمدی درختان زیتون فلسطین و لبنان توسط اسرائیل را محکوم کرد.

مجمع مجالس آسیایی ( APA ) در اولین نشست مجمع عمومی خود درنوامبر 2006 ضمن تضویب " قطعنامه توسعه اقتصادی و پایدار " در بند 18 این قطعنامه خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان کشورها برای بررسی مسائل مربوط به محیط زیست و گرم شدن زمین شد.

قطنامه پیشنهادی کمیته محیط زیست دمشق پس از تصویب شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی که مهر ماه درتهران برگزار میشود برای تصویب نهایی به اجلاس روسای پارلمانهای آسیا در اندونزی ارائه خواهد شد.

این اجلاس آذرماه در شهر جاکارتا برگزار خواهد شد و 39 کشور عضو مجمع مجالس آسیایی به همراه 18 کشور ناظر در آن شرکت خواهند کرد.