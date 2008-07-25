  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۱۰

نا آرامی ها در شمال لبنان سه کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت

نا آرامی ها در شمال لبنان سه کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت

بنابر اعلام یک مسئول امنیتی لبنان، در دور جدید درگیری ها در مناطق جبل محسن و باب التبانه در طرابلس سه نفر از جمله یک زن کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: در این درگیری ها که از شب گذشته بر اثر انفجار بمب دست ساز در منطقه باب التبانه آغاز شد و صبح امروز افزایش یافت از خمپاره های "آرپی جی" استفاده شد.

یکی از این خمپاره ها مسجدی را در باب التبانه هدف قرار داد.

پس از آغاز این درگیری ها، نیروهای ارتش لبنان در مناطق مذکور مستقر شدند.

این درگیری پس از توافق برای آتش بس که در پی نشست "شیخ مالک الشعار" مفتی طرابلس با شخصیت های سیاسی و دینی این شهر صورت گرفت نیز ادامه یافت.

مناطق باب التبانه و جبل محسن در ماه گذشته نیز شاهد درگیری های مسلحانه بود که در جریان آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 721831

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها