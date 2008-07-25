نا آرامی ها در شمال لبنان سه کشته و 22 زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: در این درگیری ها که از شب گذشته بر اثر انفجار بمب دست ساز در منطقه باب التبانه آغاز شد و صبح امروز افزایش یافت از خمپاره های "آرپی جی" استفاده شد.

یکی از این خمپاره ها مسجدی را در باب التبانه هدف قرار داد.

پس از آغاز این درگیری ها، نیروهای ارتش لبنان در مناطق مذکور مستقر شدند.

این درگیری پس از توافق برای آتش بس که در پی نشست "شیخ مالک الشعار" مفتی طرابلس با شخصیت های سیاسی و دینی این شهر صورت گرفت نیز ادامه یافت.

مناطق باب التبانه و جبل محسن در ماه گذشته نیز شاهد درگیری های مسلحانه بود که در جریان آن دهها نفر کشته و زخمی شدند.