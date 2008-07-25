توقف پرسپولیس مقابل پیام مشهد / قطبی از سد پیروانی گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در 45 دقیقه نخست این دیدار دوستانه که از ساعت 18 امروز در ورزشگاه کارگران تهران برگزار شد، تیم فوتبال پرسپولیس برابر پیام مشهد به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد.

بر پایه این گزارش، پرسپولیس با ترکیب علیرضا حقیقی، نبی الله باقری ها، سپهر حیدری، مسعود زارعی، علیرضا محمد، کریم باقری، مازیار زارع، پژمان نوری، فرهاد خیرخواه، هادی نوروزی و ابراهیم توره در این بازی به میدان رفت و مجید غلامی، دیاگو، مهدی هاشمی نسب، حسین کوشکی، مهدی سمیعی، سجاد امیدی، محسن زاهدی، مرتضی برگی زر، علی زاد علی، اشمیت اوفی و ابراهیم شکوری نیز ترکیب تیم پیام را تشکیل می دادند.

در این دیدار که بیش از 2 هزار نفر از نزدیک آن را تماشا می کردند، پژمان نوری در دقیقه 4 گل برتری پرسپولیس را به ثمر رساند اما محسن زاهدی در دقیقه 30 گل تساوی پیام را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

در جریان برگزاری این دیدار بازیکنان ذخیره پشت دروازه زیر نظر مارکو و عابدزاده تمرین های تاکتیکی را برگزار می کردند، همچنین مهدی واعظی، محمد منصوری و حسین بادامکی هم به دلیل مصدومیت به مرور تمرین های اختصاصی پرداختند.

در ابتدای این مسابقه خداداد عزیزی و غلامحسین پیروانی از سوی تماشاگران پرسپولیس به شدت تشویق شدند اما هواداران علیه هاشمی نسب شعارهایی را سردادند که در پایان باعث درگیری لفظی تعدادی از آنها با عزیزی و هاشمی نسب شد.

پس از تساوی مقابل پیام تیم پرسپولیس با ترکیب علیرضا حقیقی، نبی الله باقری ها، فرانک آتسو، مسعود زارعی، کریم باقری، ضیاء الدین نیک نفس، امیرحسین ایپکچی، پژمان نوری، فرهاد خیرخواه ( حمید علی عسگر -5)، علیرضا واحدی نیکبخت و یک بازیکن تستی برابر مقاومت سپاسی به میدان رفت. تیم مقاومت نیز با ترکیب مسعود همامی، محسن نیسانی، مصطفی صبری، میرهانی هاشمی، هادی رمضانی، محمود محمدی، محمدباقر زعفرانی، جمال عباسی، شهرام گودرزی، رضا خالقی فر و محمدصادق کرمی به مصاف پرسپولیس آمد.

پرسپولیس در این دیدار 45 دقیقه ای با گل حمید علی عسگر که در دقیقه 18 به ثمر رسید از سد شاگردان غلام پیروانی گذشت. در دقیقه 23 این دیدار علی عسگر برای تیم پرسپولیس یک ضربه پنالتی گرفت که علیرضا واحدی نیکبخت در به ثمر رساندن این ضربه پنالتی ناکام ماند.