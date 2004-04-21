همزيستي مسالمت آميز براساس گفتگو تنها راه استقرار صلح جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در اين ديدار با اشاره به سابقه روابط دو ملت و حوادث مصيبت بار سالهاي گذشته در اين كشور، گفت: امروز همه كشورهاي دنيا بايد كمك كنند اين ملت مظلوم از فشار جنگ رها شود و پيشرفت كند.

خاتمي گفت: تهران خواستار گسترش روابط با بوسني و هرزگوين براساس عدم مداخله در امور يكديگر، تامين و تلاش در جهت حفظ و گسترش صلح و عدالت جهاني است.

رييس جمهور افزود: بوسني و هرزگوين از مناسب ترين كشورها براي اجراي ايده گفتگوي تمدنهاست كه مي تواند از اين ويژگي در جهت نزديكي تمدنها بهره گرفت.

خاتمي لزوم همزيستي مسالمت آميز اقوام براساس گفتگو را يادآور شد و آن را تنها راه استقرار صلح جهاني دانست.

رييس جمهور گفت: بوسني و هرزگوين بدون دخالت بيگانگان مي تواند به پيشرفت و امنيت دست يابد و در اين مسير مي تواند همواره دولت و ملت ايران را در كنار خود ببيند.

سفير جديد بوسني و هرزگوين نيز در اين ديدار با اشاره به همراهي و كمكهاي مادي ومعنوي دولت و ملت ايران با مردم بوسني در سالهاي سخت مقابله با متجاوزين، گفت: ما اين واقعيت را هرگز فراموش نخواهيم كرد.

وي با بيان تقويت كشور و دستگاههاي دولتي بوسني و هرزگوين در سالهاي پس از جنگ، گفت: مطمئنم روابط دوستانه با جمهوري اسلامي ايران موجب تامين منافع دو كشور خواهد شد.