ورزشکاران معلول ایران باعث سربلندی ملت بزرگ ما هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به رقابت های معلولین جوانان جهان در نیوجرسی آمریکا، مهدی دانش یزدی با تقدیر از افتخار آفرینی های ورزشکاران جوان کشورمان در چهارمین دوره رقابت های معلولان جوانان جهان، این مهم را برگرفته از روحیه آرمانگرایی ورزشکاران کشورمان برشمرد.

دانش یزدی هدایایی به اعضای تیم دوومیدانی ایران اهدا کرد

دانش یزدی در ضیافت ناهاری که به منظور تجلیل از قهرمانان کشورمان در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ترتیب داده شده بود، خطاب به ورزشکاران گفت: شنیدن اخبار موفقیت شما عزیزان باعث دلگرمی و خوشحالی ما می شود که این نشان ازعزم بالای شما در راه کسب افتخار دارد.

وی کسب مدال های رنگارنگ معلولان کشورمان در آیواس را نشان بزرگی ملت ایران برشمرد.

دانش یزدی در پایان این مراسم به تمام اعضای کاروان ورزشی ایران هدایایی به رسم یادبود اهدا کرد.