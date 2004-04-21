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۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۷:۰۹

به رغم درخشش قهرمانان كشورمان در رقابت هاي انتخابي

شمشير بازي ايران در المپيك نماينده اي نخواهد داشت

در ادامه مسابقات شمشير بازي انتخابي المپيك 2004 آتن شمشيربازان كشورمان به رغم درخشش در اين پيكارها و فتح سكو هاي آسيايي از صعود به المپيك باز ماندند.

به گزارش خبرگزاري مهر،  اين مسابقات كه با حضور شمشيربازان برتر 16 كشور آسيا و اقيانوسيه در شهر مانيل پايتخت فيليپين جريان دارد، شمشير بازان كشورمان در سه اسلحه با حريفان خود به رقابت پرداختند . در اسلحه سابر پيمان فخري از كشورمان كار بسيار بزرگي انجام داد و توانست با درخشش فوق العاده خود پس از ناگارا از ژاپن و پرولوف قزاقستاني در سكوي سوم بايستد و شگفتي ساز شود . در اين اسلحه مندوزا از فيليپين در جاي چهارم ايستاد.
در اسلحه اپه نيز سيامك فيض قنبري با ارائه نبردي تماشايي پس از رات گراتسن (تايلند) حسن بارالله (كويت) و شاواليني (قزاقستان) در رده چهارم ايستاد و از صعود به المپيك بازماند.
در اسلحه فلوره حميد ميرمحمدي هم درخشان ظاهر شد و توانست پس از كولين (هنگ كنگ) شهرآيان (كويت) پان چن (تايلند) و محمداف (ازبكستان) در جاي پنجم بايستد.
در مجموع شمشيربازان كشورمان در اين دوره از مسابقات بسيار عالي ظاهر شدند، بويژه پيمان صمدي كه توانست در بين بزرگان دو قاره آسيا و اقيانوسيه بر روي سكوي سومي آسيا قرار بگيرد . در جريان اين مسابقات از نفرات اول و دوم هر اسلحه تست دوپينگ بعمل آمد و كه در صورت دوپينگي معرفي شدن نفرات اول و دوم اسلحه سابر، پيمان، فخري از كشورمان المپيكي مي شود.

 

کد مطلب 72201

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