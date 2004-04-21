شمشير بازي ايران در المپيك نماينده اي نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مسابقات كه با حضور شمشيربازان برتر 16 كشور آسيا و اقيانوسيه در شهر مانيل پايتخت فيليپين جريان دارد، شمشير بازان كشورمان در سه اسلحه با حريفان خود به رقابت پرداختند . در اسلحه سابر پيمان فخري از كشورمان كار بسيار بزرگي انجام داد و توانست با درخشش فوق العاده خود پس از ناگارا از ژاپن و پرولوف قزاقستاني در سكوي سوم بايستد و شگفتي ساز شود . در اين اسلحه مندوزا از فيليپين در جاي چهارم ايستاد.

در اسلحه اپه نيز سيامك فيض قنبري با ارائه نبردي تماشايي پس از رات گراتسن (تايلند) حسن بارالله (كويت) و شاواليني (قزاقستان) در رده چهارم ايستاد و از صعود به المپيك بازماند.

در اسلحه فلوره حميد ميرمحمدي هم درخشان ظاهر شد و توانست پس از كولين (هنگ كنگ) شهرآيان (كويت) پان چن (تايلند) و محمداف (ازبكستان) در جاي پنجم بايستد.

در مجموع شمشيربازان كشورمان در اين دوره از مسابقات بسيار عالي ظاهر شدند، بويژه پيمان صمدي كه توانست در بين بزرگان دو قاره آسيا و اقيانوسيه بر روي سكوي سومي آسيا قرار بگيرد . در جريان اين مسابقات از نفرات اول و دوم هر اسلحه تست دوپينگ بعمل آمد و كه در صورت دوپينگي معرفي شدن نفرات اول و دوم اسلحه سابر، پيمان، فخري از كشورمان المپيكي مي شود.