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۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۶:۵۳

تيم ملي شمشير بازي بانوان از راهيابي به المپيك بازماند

تيم ملي شمشير بازي بانوان كشورمان از حضور در المپيك 2004 آتن باز ماند.

به گزارش خبرگزاري مهر در جريان مسابقات انتخابي  آسيا - اقيانوسيه كه از دوشنبه گذشته درشهر مانيل پايتخت فيليپين و باحضور 20 كشور آغاز شده است، سه شمشيرباز كشورمان به نام هاي ريمارادپور در اسلحه سابر، عاطفه خامه سيفي در اسلحه اپه و شيرين رضايي در اسلحه فلوره با قبول شكست مقابل حريفان، موفق به كسب سهميه المپيك نشدند.
همزمان با اين مسابقات خانم شهناز رسولي مسوول انجمن شمشيربازي بانوان در اجلاس ساليانه روساي فدراسيونهاي شمشيربازي آسيا - اقيانوسيه شركت كرد كه ره آورد اين حضور براي شمشيربازي بانوان ايران مثبت قلمداد مي شود .
گفتني است مسابقات شمشيربازي قهرماني آسيا ازدوشنبه گذشته در مانيل آغاز شده است و تيم ملي شمشيربازي بانوان ايران با نه شمشيرباز در اين رقابتها حضور دارد.

 

کد مطلب 72202

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