ایجاد امنیت در شبکه های توزیع انرژی با استفاده از فناوری پیلهای سوختی

ناصر باقری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای این شیوه در راستای پدافند غیرعامل است، گفت: انرژی که در نقاط دور دست تولید و از طریق شبکه های توزیع به مراکز مصرف منتقل می شود، همواره بر اثر عوامل طبیعی مانند زلزله، رانش زمین، توفان و یا خطرات انسانی مانند حملات هوایی در معرض تهدید قرار دارند.

وی افزود: امروزه در دنیا برای جلوگیری از خسارات شبکه های توزیع از روش خاصی به نام روش "تولید پراکنده"(D.G) استفاده می شود. منظور از تولید پراکنده، تولید انرژی در محل های نزدیک به محل مصرف است. یکی از کاندیداهای جدی برای اجرایی کردن روش تولید انرژی پراکنده استفاده از پیلهای سوختی به عنوان مولدهای انرژی پاک است.

باقری مقدم ادامه داد: در این راستا محققان کشور به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی و قطع برق در مراکز حساس و حیاتی کشور، طرح تولید انرزی غیرمتمرکز با استفاده از فناوری پاک پیل سوختی را در دستور کار قرار داده اند.

مشاور کمیته راهبری پیل سوختی کشور با بیان اینکه بخشی از هدف این تحقیقات در راستای پدافند غیرعامل و افزایش امنیت در حوزه انرژی انجام می شود به مهر گفت: در این زمینه کمیته راهبردی پیل سوختی اقدام به تدوین برنامه ای در زمینه تولید انرژی به طور غیرمتمرکز کرده که این برنامه طی سال گذشته در قالب سند راهبردی فناوری پیل سوختی به تصویب هیئت دولت رسیده است.

باقری مقدم به اهداف این سند اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت تحقق اهداف و اجرای برنامه های سند ملی توسعه فناوری پیل سوختی، زیر ساختهای فناورانه برای ارتقای امنیت در حوزه انرژی به ویژه برای مراکز حیاتی حساس حکومتی، نظامی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی ایجاد خواهد شد.

به گفته مشاور کمیته راهبری پیل سوختی کشور طبق این برنامه، این مراکز با بهره مندی از فناوری پیل سوختی می توانند به طور غیرمتمرکر انرژی تولید کرده و مستقیما مورد استفاده قرار دهند.