احتمال واگذاری نیروگاه ها از طریق مزایده

محمد احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل فرآیند طولانی پذیرش نیروگاه ها در بورس، سازمان خصوصی سازی به دنبال اخذ مجوزهای لازم برای واگذاری این نیروگاه ها از طریق مزایده است که این امر کار واگذاری را بسیار آسان می کند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به در دستور کار بودن 10 نیروگاه برای واگذاری، افزود: امید می رود بتوان در سنوات آتی 70 نیروگاه دیگر را نیز واگذار کرد.

به گزارش مهر، براساس مکانیزم ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت توانیر اجازه یافته نسبت به تبدیل نیروگاه های موجود به شرکت و واگذاری سهام آنها از طریق بورس اقدام کند. اساسنامه نمونه شرکتهای تولید نیروگاهی تهیه و از سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است.

در حال حاضر شرکتهای مزبور تشکیل شده و در مرحله تعیین هیئت مدیره هستند. وزارت نیرو در نظر دارد در مرحله اول، سهام نیروگاه های بیستون، سهند، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند و خلیج فارس و نیز شرکتهای تولید نیروی برق سبز بینالود و سبز منجیل را از طریق بورس واگذار کند که نامه آن جهت پذیرش در بورس به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است.

براساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای خصوصی سازی وزارت نیرو، واگذاری مابقی ظرفیت نیروگاهی کشور تا سقف 20 هزار مگاوات در دستور کار شرکت توانیر قرار دارد که این نیروگاه ها جزء نیروگاه های برتر شبکه برق کشور هستند.

همچنین محمدعلی وحدتی مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر نیز در خصوص جذابیت نیروگاه ها برای خرید از سوی بخش خصوصی پیش بینی کرد: اگر مراحل واگذاری نیروگاه ها به مردم با دقت و حوصله مطلوبی صورت گیرد، استقبال از سوی بخش خصوصی به صورت چشمگیر باشد؛ چراکه برق کالایی است که همواره خریدار دارد؛ این درحالی است که دولت هم اکنون به صورت تصنعی نرخ برق را پایین نگاه داشته و قیمت واقعی برق بیش از قیمتهای عرضه شده فعلی به مردم است.

وی گفت: یکی از بخشهایی که دولت در طرح اصلاحات ساختاری و تحول اقتصادی مدنظر دارد اصلاح قیمت های انرژی و یارانه های مرتبط با آن است. برق نیز از جمله مواردی است که اصلاحات زیادی باید بر روی آن انجام گیرد و یارانه ها به صورت مستقیم پرداخت شود.

وی اظهار داشت: البته قطعا سرمایه گذاری بخش خصوصی در برق سودآوری بسیاری را برای سرمایه گذار به همراه خواهد داشت چراکه برق همواره خریدارانی، آماده دارد و پیش بینی می شود اگر این مراحل واگذاری به خوبی انجام شود استقبال بخش خصوصی بسیار مطلوب باشد.

وحدتی گفت: سرمایه گذاران در ایران به موضوع سرمایه گذاری در برق نظر مساعدی دارند و حاصل این کار نیز از سود مادی و معنوی بسیاری برخوردار است، کمتر کالایی تا به این حد با رفاه مردم سروکار دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو افزود: رشد 10 درصدی مصرف برق در کشور عدد کمی نیست و این نشانگر این است که سرمایه گذاری در این امر سودآور است چراکه هر سال 10 درصد رشد مصرف برق نشانگر نیاز رو به افزایش مردم به این کالا است و زمانیکه تقاضا بالا باشد قطعا تولید یک کالا مقرون به صرفه به لحاظ اقتصادی خواهد بود.

وحدتی با اشاره به نیازمندی کشورهای همسایه ایران به خریدار برق از کشورمان گفت: تمامی همسایگان ایران نیازمند خرید برق از کشورمان هستند. وی در پایان تاکید کرد: دلیل طولانی شدن روند واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی فقط و فقط انجام کار با دقت لازم است.