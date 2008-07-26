به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم از خرداد ماه سال 1383 تا پایان سه ماهه اول سال 1387 فعالیت داشته و دفاتر مطالعات اقتصادی، برنامه و بودجه، حقوقی، زیربنایی، سیاسی و فرهنگی این مرکز به ترتیب 320، 242، 174، 327، 442 و 267 گزارش تهیه و ارائه کرده اند .

در این میان بیشترین رشد به فعالیت های معاونت پژوهشی مرکز پژوهش ها اختصاص دارد که میزان تولیدات آن نسبت به دوره قبل 10 برابر افزایش یافته و از 20 گزارش به 202 گزارش در طول فعالیت مجلس هفتم رسیده است.

طبق این گزارش دفاتر مطالعات اجتماعی و ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش هانیز که در طول فعالیت مجلس هفتم تاسیس شده اند هر کدام به ترتیب 112 و 67 گزارش تهیه کرده اند.

از میان گزارش های تهیه شده توسط مرکز پژوهش ها در طول فعالیت مجلس هفتم 434 گزارش در ارتباط با طرح ها و لوایح و 186 گزارش پیرامون لوایح بودجه بوده اند همچنین 1496 گزارش موردی و 1338 پاسخ نیز به درخواست های نمایندگان ارائه شده که در آمارها ذکر نشده اند.

در همین حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی بهار امسال 1387، 100 گزارش و اظهار نظر کارشناسی تهیه و منتشر کرده است.

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی این مرکز طی فروردین تا پایان خرداد ماه دفاتر مطالعاتی تخصصی این مرکز پیرامون 12 طرح و لایحه ارجاع شده اظهار نظر و در کنار آن 88 گزارش موردی نیز در پاسخ به درخواست های نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه کرده اند.

از جمله مهمترین موضوعاتی که طی بهار امسال در مرکز پژوهش های مجلس در دستور کار بوده اند طرح ایجاد شناسنامه الکترونیکی برای افراد جامعه با داشتن اطلاعات جامع اقتصادی، بررسی تعدیل واحد پول کشور از ریال به تومان، تهیه شاخص های مهم اقتصادی، بررسی آخرین وضعیت تولید، خرید و مصرف بنزین، بررسی چارچوب حقوقی نظام بودجه ریزی در کشور های کانادا، فرانسه، آلمان و ... بررسی ماهیت و حدود نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واکاوی گفتمان های حاکم بر دیپلماسی امنیتی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، تمهیدات و الزامات تحقق برنامه های اصولگرایان برای مجلس هشتم و شناسایی خلاء های قانونی جهت تحقق اهداف فرهنگی - هنری سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را می توان نام برد.

مرکز پژوهش های مجلس همچنین طی بهار امسال 139 جلسه تخصصی با حضور کارشناسان بخش های مختلف برگزار کرده و در همین حال کارشناسان این مرکز در 171 جلسه کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی شرکت و پیرامون لوایح و طرح های در دست بررسی اظهار نظر کرده اند.