شمار نظاميان انگليسي در عراق افزايش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر ، جك استراو وزير امور خارجه انگليس امروز در واكنش به كشته شدن 68 تن در بصره درجمع خبرنگاران با تاكيد بر انتقال قدرت در 30 ژوئن گفت : اين حملات انتحاري بر طرح ما براي انتقال حاكميت به عراقيها تاثير نخواهد گذاشت .

وي عاملان اين حادثه را وحشي خواند و گفت : پيغام من به تروريستها اين است كه ما به شما اجازه نمي دهيم روند انتقال حاكميت و دمكراسي را متوقف كنيد .

وي گفت : ما مصمم هستيم روز 30 ژوئن حاكميت را به عراقي ها منتقل كنيم و اين امر ما را تحت تاثير قرار نخواهد داد .

استراو در پاسخ به اين سوال كه آيا خروج نيروهاي اسپانيايي از عراق به افزايش نيروهاي انگليسي در اين كشور خواهد انجاميد گفت : مسئله افزايش شمار نظاميان انگليسي مستقر در عراق در حال بررسي مستمر است.

وي در مورد اين مسئله كه آيا خشونت فزاينده در بصره تاكتيك نظاميان انگليسي مستقر در اين شهر را تغيير خواهد داد گفت : اين موضوع به فرماندهان حاضر در بصره بستگي دارد و آنها در اين زمينه تصميم خواهند گرفت .



اين در حالي است كه سخنگوي توني بلر نخست وزير انگليس در گفتگو با خبرنگاران گفته بود بلر از يكي از مراكز پليس كه امروز به آن حمله شد در سفر ماه ژانويه به بصره بازديد كرده بود .

از سوي ديگر بلر اعلام كرد : نيروهاي انگليسي حاضر در عراق افزايش نخواهند يافت .