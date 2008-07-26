عملیات اجرایی سومین کتابخانه عمومی در حاشیه شهر همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر درهمدان استاندار همدان پیش از ظهر امروز در بازدید از کوی کوثر همدان و بررسی مشکلات این منطقه، کلنگ احداث یک باب کتابخانه عمومی با زیربنای 400 متر مربع را به زمین زد .

در این دیدار که با حضور فرماندار همدان، شهردار و برخی مدیران استان برگزار شد، بودجه ای افزون بر دو میلیارد تومان برای رفع برخی مشکلات این منطقه اختصاص یافت .

احداث کتابخانه ای شامل سالن مطالعه وکلاس های فرهنگی، تکمیل و گسترش درمانگاه این منطقه با اختصاص بودجه ای افزودن بر 500 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و تأمین هزینه درمان افراد نیازمند با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و در نظر گرفتن نیات واقفین از جمله تصمیمات اتخاذ شده برای رفاه حال شهروندان این منطقه بود.

همچنین در این بازدید استقرار پایگاه نیروی انتظامی در این منطقه، اصلاح شبکه فاضلاب و تکمیل پروژه آب و فاضلاب از محل اعتبارات استانی و اختصاص 50 میلیون ریال برای خریداری رایانه و تجهیز مسجدالمهدی به این شبکه جهت غنی سازی اوقات فراغت جوانان به تصویب رسید.