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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز اعزام دانش آموزان پسر به خانه خدا

آغاز اعزام دانش آموزان پسر به خانه خدا

قائم مقام سازمان دانش آموزی کل کشور از آغاز اعزام دانش آموزان پسر به عمره مفرده در طول مردادماه امسال خبر داد.

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعزام دانش آموزان دختر به خانه خدا به پایان رسید، گفت: از ابتدای تابستان تا کنون 9 کاروان از خانواده های فرهنگیان نیز به این سفر الهی رفته اند.

وی ادامه داد: از روز گذشته نیز اعزام کاروان های دانش آموزی پسران آغاز شده است که تا اول شهریور به پایان می رسد.

قائم مقام سازمان دانش آموزی کل کشور خاطر نشان کرد: در سال جاری 11 هزار دانش آموز در قالب کاروان های زیارتی به خانه خدا رفته اند.

اخلی همچنین به برگزاری اردوی کشوری سازمان دانش آموزی اشاره کرد و اظهار داشت: این اردوها از امروز در اردوگاه گل مکان شهید بهشتی در خراسان رضوی  آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این اردو 200 دانش آموز پیشتاز و 90 مربی شرکت کرده اند.

کد مطلب 722270

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