آغاز اعزام دانش آموزان پسر به خانه خدا

صفرعلی اخلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعزام دانش آموزان دختر به خانه خدا به پایان رسید، گفت: از ابتدای تابستان تا کنون 9 کاروان از خانواده های فرهنگیان نیز به این سفر الهی رفته اند.

وی ادامه داد: از روز گذشته نیز اعزام کاروان های دانش آموزی پسران آغاز شده است که تا اول شهریور به پایان می رسد.

قائم مقام سازمان دانش آموزی کل کشور خاطر نشان کرد: در سال جاری 11 هزار دانش آموز در قالب کاروان های زیارتی به خانه خدا رفته اند.

اخلی همچنین به برگزاری اردوی کشوری سازمان دانش آموزی اشاره کرد و اظهار داشت: این اردوها از امروز در اردوگاه گل مکان شهید بهشتی در خراسان رضوی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در این اردو 200 دانش آموز پیشتاز و 90 مربی شرکت کرده اند.