آیه روز:

ما کان لنفس أن تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن یرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزی الشاکرین.

هیچ کس جز به مشیت و فرمان خدا نمی میرد . سرنوشتى است مقرر شده و هر که پاداش دنیا را بخواهد به او می دهیم و هر که خواستار پاداش آخرت باشد ، او را از آن می بخشیم، یقیناً سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد .

سوره آل عمران، آیه 145

ذکر روز یکشنبه:

حدیث امروز:

امام حسین(ع):



من احبک نهاک و من ابغضک اغراک.



کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .



بحار الانوار، ج75، ص128