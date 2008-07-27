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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۰

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

ما کان لنفس أن تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن یرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزی الشاکرین.

هیچ کس جز به مشیت و فرمان خدا نمی  میرد . سرنوشتى است مقرر شده و هر که پاداش دنیا را بخواهد به او می  دهیم و هر که خواستار پاداش آخرت باشد ، او را از آن می  بخشیم، یقیناً سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد .

سوره آل عمران، آیه 145      

ذکر روز یکشنبه:  

حدیث امروز:

امام حسین(ع):

من احبک نهاک و من ابغضک اغراک.

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .

بحار الانوار، ج75، ص128

کد مطلب 722313

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