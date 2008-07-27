مصرف زیاد مسکن ها خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بررسی های انجام شده از سالهای 2005 تا 2007 نشان می دهد که بسیاری افراد به دلیل مصرف زیاد مسکن ها دچار عوارضی همچون افت ناگهانی فشار خون ، عدم تعادل در حرکت و نهایتا مرگ شده اند.

نتایج تحقیقات نشان داده بسیاری افراد به اشتباه تصور می کنند داروهای مسکنی که بدون نسخه در داروخانه ها فروخته می شوند بدون عوارض بوده و به هر میزان قابل مصرف می باشند.

البته ممکن است این داروها تاثیر مخرب کمتری بر کبد و کلیه داشته باشند اما هرگز بدون عوارض جانبی نخواهند بود.

در عین حال برخی افراد نیز این داروها را به همراه مواد غذایی چرب و سنگین مصرف کرده و به دلیل اینکه تاثیر سریع آن را احساس نمی کنند به جای یک قرص دو یا حتی چندین قرص را باهم مصرف می کنند که اینکار عوارض زیادی دارد.

متخصصان توصیه می کنند در مورد مصرف هر گونه داروی مسکن به ویژه اگر دچار درد مزمن هستید با پزشک مشورت نمایید و دوز تجویز شده را در زمانهای مشخص استفاده نمایید تا علاوه بر بهره بردن از فواید دارو مبتلا به عوارض منفی آن هم نشوید.