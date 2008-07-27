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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

استخر با "زن غرغرو" در جشنواره تئاتر عروسکی

نگار استخر و بنفشه بدیعی نمایش "زن غرغرو" را بر اساس افسانه‌های بومی در دوازدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک به صحنه می‌برند.

بدیعی درباره این نمایش به خبرنگار مهر گفت: نمایش عروسکی "زن غرغرو" برگرفته از افسانه‌ای ایرانی و درباره مردی است که پس از ازدواج متوجه می‌شود همسرش بسیار پرحرف است. او برای رهایی از دست زن تصمیم می‌گیرد او را به چاه بیندازد و این تصمیم حوادثی برایش رفم می‌زند.

بدیعی در ادامه افزود: در این نمایش از تکنیک عروسکی تاپ تیبل استفاده شده و استخر، امیر سلطان احمدی و محمد بحرانی در آن بازی‌دهندگان عروسک هستند. هدیه هاشمی و خود من ساخت عروسک و دکور را بر عهده داشتیم و محمد بحرانی موسیقی این نمایش را ساخته است.

نمایش "زن غرغرو" در بخش مسابقه ایران دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک روی صحنه خواهد رفت.

کد مطلب 722480

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