آزادي فانونو ، آغاز بحران هسته اي اسرائيل

عامل افشاي برنامه هاي هسته اي اسراييل اسراييل را يك دولت ن‍ژاد پرست توصيف كرد و گفت : تل آويو حق تشكيل دولت يهودي درسرزمين فلسطين را ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهر "مرد خاي فانونو" دانشمند هسته اي نيروگاه اتمي ديمونا در اسرائيل در روزهاي اخير تيتر اول روزنامه ها و خبرگزاري ها را به خود اختصاص داد . رژيم صهيونيستي ديروز چهارشنبه مردخاي فانونو عامل افشاي فعاليت هاي هسته اي ديمونا را پس از 18 سال اسارات كه 11 سال آن در زندان انفرادي بود ، آزاد كرد. فانونو به اتهام فاش كردن فعاليت هاي سري ومخفيانه نيروگاه هسته اي ديمونا براي يك روزنامه انگليسي به 18 سال زندان محكوم شد .

فانونو ديروز درحالي از زندان شيكمادر عسقلان واقع درجنوب فلسطين اشغالي آزاد شد كه دهها نفر از طرفدارانش براي استقبال از وي به ديدنش آمده بودند.در سال 1986، مردخاي فانونو در يك دادگاه اسرائيلي محاكمه و به جرم افشاي اسرار حياتي دولت و خيانت به كشور به هجده سال زندان محكوم شد و تا ديروز در زندان اين رژيم به سر مي برد. اما فانونو به هنگام خروج اززندان اين جمله را گفت : من به آنچه كه انجام داده ام و توانستم فعاليت هاي هسته اي اسراييل را در نيروگاه ديمونا فاش كنم افتخار مي كنم ولي من اسرار ديگري براي بر ملا كردن ندارم.

و اين پاسخي بود به بيانيه وزارت جنگ اسرائيل مبني بر اينكه فانونو هنوز اسراري براي برملا كردن دارد كه مي تواند براي امنيت اسرائيل خطرساز باشد و بايد تحت مراقبت قرار بگيرد.

عامل افشاي برنامه هاي هسته اي اسراييل كه به دليل افشاي اين مطلب به 18 سال زندان محكوم شد گفته است : زندانبانان اسراييل با من بسيار خشن رفتار كردند زيرا من به دين مسيحيت روي آورده ام .

وي كه درحال حاضر تحت اقامت اجباري قرار دارد تاكيد كرد : اسراييل نيازي به سلاح هسته اي ندارد و ما از بازرسان آ‍ژانس بين المللي انرژي اتمي مي خواهيم از نيروگاه هسته اي د يمونا بازرسي كنند .

فانونو پيش از ظهر امروز درميان تدابير شديد امنيتي درجمع خبرنگاران گفت : بدليل اينكه رژيم صهيونيستي محدويتهاي زيادي عليه من قرار داده است به طور كامل آزاد نيستم . وي ابراز اميدواري كرد در صورت آزادي كاملش بلافاصله اسرائيل را ترك خواهد كرد و به خانواده خود در آمريكا خواهد پيوست .

عامل افشاي برنامه هاي هسته اي اسراييل از رهبران جهان خواست به وي براي ترك فلسطين اشغالي كمك كنند .

مقامات رژيم صهيونيستي تصميم گرفتند پس از آزادي فانونومحدوديت هاي شديدي را براي جلوگيري ازفاش كردن اسرار و ناگفته هاي فعاليت هاي هسته اي ديمونا عليه وي اعمال كنند به طوري كه وي هم اكنون تا يك سال حق خروج ازاسراييل را ندارد و نيز تا 6 ماه نمي تواند به فرودگاهها و بنادرنزديك شود كه اين مدت قابل تمديد است.

همچنين به فانونو ابلاغ شده حق رفت وآمد با افراد و نيز تماس با اتباع خارجي بدون اجازه ازمقامات اسراييل را ندارد.درراستاي اعمال فشار بر فانونو، يوسي مقداد رئيس زندان شيكما در عسقلان واقع درجنوب تل آويو فاش كرد : سرويس امنيت اسراييل اقدام به بازجويي از زندان فانونو كرده است و تمام پروندها و نامه هايي محرمانه وي را مورد بررسي قرار داده و سپس همه اين اسناد و مدارك كه دربردارنده اطلاعات سري است ضبط كرده است.

راديواسراييل به نقل ازمسئولان امنيتي اين رژيم گزارش داد: فانونو قصد داشت 87 بسته حاوي اسناد ازجمله طرحها و برنامه و يادداشتها درباره نحوه توليد در داخل نيروگاه هسته اي را نزد خود نگه دارد.

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بنابرگزارش راديواسراييل، فانونو كه مسئوليت مراقبت ازسطح اشعه ها درساختمان را برعهده داشت و مي توانست درهرمكان از ساختمان تردد كند اقدام به سرقت اطلاعات حياتي و مهم از اين نيروگاه كرد .

براساس اظهارات مسئولان جستجوي اين اسناد، فانونو بيش از آنچه كه سرويس امنيت اسراييل اعتقاد دارد اطلاعات دارد. وكيل مدافع فانونو ضمن رد اين موضوع اين اظهارات را بي اهميت شمرد و گفت : اين سخنان مضحك و مخالف با منطق است .

از سوي ديگر روزنامه رسمي اسرائيل اقدام به انتشار يك نظر سنجي كرد كه براساس نظر سنجي به عمل آمده توسط روزنامه صهيونيستي هآارتس ، هم اكنون 47 درصد معتقدند كه فانونو نبايد آزاد شود درمقابل 44 درصد معقتدند كه وي بايد آزاد شود.

فانونو كه به مدت نه سال به عنوان تكنيسين در تاسيسات ديمونا كار مي كرد ، در سال 1985به منظور سفر به خاور دور از اين شغل كناره گرفت

وي يك يهودي مراكشي تباراست كه در سال 1954 در مراكش متولد شد و در سال 1963 همراه با خانواده خود به اسرائيل مهاجرت كرد.

فانونو در سال 1971 به ارتش پيوست و پس از خاتمه خدمت سربازي و گذراندن دوره آموزشي در تاسيسات ديمونا، به عنوان تكنيسين در اين رآكتور استخدام شد.

وي پس از استعفا و خروج از اسرائيل، در سال 1985 به يك گروه مسيحي مخالف جنگ افزارهاي هسته اي در استراليا ملحق شد و همزمان تغيير دين داد و به مسيحيت گرويد.

پس از آن فانونو در سال 1986 در مصاحبه اي با هفته نامه بريتانيايي ساندي تايمز، اطلاعات خود در مورد فعاليت هاي اتمي اسرائيل در رآكتور ديمونا را همراه با تصاويري از تجهيزات توليد جنگ افزار هسته اي انتشار داد و به اين ترتيب، مداركي در تاييد حدس و گمان هاي موجود در مورد زرادخانه هسته اي اسرائيل در اختيار جهانيان قرار گرفت.

در همان سال فانونو به جاسوسي متهم شد و سازمان جاسوسي اسراييل موساد به طور مخفيانه وي را در رم ربود و به طور سري به فلسطين اشغالي منتقل كرد تا در دادگاه اسراييل محاكمه شود.

از سوي ديگر گزارشها حاكي از آن است كه آزادي فانونو اسرائيل را در يك حالت آماده باش قرار داد . عصام مخول عضو عرب كنيست و از منتقدان اسرائيل امروز اظهار داشت كه آزادي فانونو آغاز رسوايي هسته اي اسرائيل است .

وي گفت : آزادي فانونو پايان رسوايي اسرائيل نيست بلكه آغازي تازه براي رسوايي است . فانونو پيروز شد او موفق شد ديوار سكوت را منهدم كند و سازمان جاسوسي اسرائيل را رسوا كند .

مخول گفت : اسرائيل مي كوشد از فانونو انتقام بگيرد . اسرائيل كوشيد فانونو را ديوانه از زندان آزاد كند اما نتوانست . اسرائيل با اين كار از سياست امنيت خود دفاع نمي كند بلكه از امنيت سياست خود دفاع مي كند .

گفتني است فانونو 11 سال از دوره حبس خود را در زندان انفرادي گذراند .

مخول ضمن انتقاد شديد از سياست آمريكا در قبال تسليحات هسته اي اسرائيل و سكوت جهاني در قبال اين موضوع گفت : سياست آمريكا در برابر تسليحات هسته اي اسرائيل بسيار شرم آور است اين كشور به عراق حمله مي كند به بهانه تسليحات كشتار جمعي كه هرگز يافت نشد . اين درحالي است كه آمريكا از انبار تسليحات هسته اي در منطقه حمايت مي كند .

از سوي ديگر دهها تن از طرفداران مردخاي فانونو از كشورهاي مختلف و از جمله تعدادي از اعضاي مجالس اروپا وارد اسرائيل شدند تا در مورد رفتار اين رژيم با مردخاي تحقيق كنند . همچنين تعدادي از سياستمداران اروپايي خواستار جايزه صلح نوبل براي او شدند و اعلام داشتند فانونو به دليل انتشار اطلاعات در مورد تسليحات ضد بشري شايسته اين جايزه است .

مخول اين سخنان را در سخنراني خود در ميان اعراب اسرائيل ايراد كرد وي سال گذشته دو بار مورد حمله تروريستي قرار گرفت .

گفتني است اسرائيل تاكنون عهدنامه منع توليد و گسترش تسليحات هسته اي را امضا نكرده است.

فانونو در حين آزادي خود اعلام كرد : اسرائيل در حال حاضر نيازي به تسليحات هسته اي ندارد اسرائيل و فلسطين بايد به تنهايي مشكلات خود را حل كنند و دخالت آمريكا و حمايت اين كشور از اسرائيل تنها اوضاع را وخيمتر مي كند .

وي گفت : كشورهايي مثل ايران ، مصر ، عراق و ليبي عاري از تسليحات هسته اي هستند و اسرائيل برنامه هاي سري هسته اي را دنبال مي كند .

تا قبل از انتشار گزارش هفته نامه ساندي تايمز، اطلاعات موثقي در مورد فعاليت هاي اسرائيل در زمينه توليد تسليحات هسته اي در دست نبود هرچند اكثر كارشناسان معتقد بودند كه اين كشور مقاديري كلاهك اتمي در اختيار دارد.

اسرائيل پس از سال 1948 يعني اعلام ظالمانه تشكيل كشور اسرائيل ، در صدد توليد تسليحات هسته اي برآمد و در توافقي محرمانه با فرانسه، توانست از كمك فني آن كشور برخوردار شود.

با انتشار اطلاعات مردخاي وانونو در سال 1986، ابهامات در مورد فعاليت هاي هسته اي اسرائيل تا حدود زيادي مرتفع شد.

براساس اين اطلاعات، كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه ارتش اسرائيل زرادخانه نسبتا بزرگي از كلاهك هاي هسته اي را در اختيار دارد كه در داخل اسرائيل توليد شده است.

تخمين هاي متفاوتي در مورد تعداد كلاهك هاي هسته اي اسرائيل در دست است اما عمدتا نظر بر اين است كه زرادخانه اتمي اسرائيل شامل حدود دويست كلاهك وحتي بيشتر است.

منابع : الجزيره ، الحيات ، بي بي سي ، شبكه تلويزيوني سي ان ان ، خبرگزاري فرانسه