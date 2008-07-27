سه هزار جانباز شیمیایی در استان مرکزی زندگی می کنند

سرهنگ پاسدار علی جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 80 نفر از جانبازان شیمیایی استان در وضعیت حاد به سر می برند و حال آنها به نسبت حضور و نوع گازی که در معرض آن قرار گرفته اند، متفاوت است.

وی با بیان اینکه ممکن است وضعیت یک جانباز 25 درصدی با توجه به آسیبی که دیده است از جانباز 75 درصدی وخیم باشد، اظهار داشت: در حال جمع آوری اطلاعات گسترده از رزمندگان شیمیایی استان هستیم و به طور روزانه وضعیت آنان به انجمن تهران گزارش می شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 700 جانباز شیمیایی عضو این انجمن هستند، خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی در سطح داخلی و جهانی در زمینه کاربرد سلاحهای شیمیایی و پیامدهای آن، سعی در ایجاد شبکه های علمی و تخصصی جهت فراهم کردن مراقبتهای بهداشتی مناسب تر از قربانیان سلاحهای شیمیایی، انجام فعالیتهای صلح طلبانه با شعار جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی و آگاه سازی افکار عمومی نسبت به خطر این سلاحها برای بشریت و محیط زیست از مهمترین اهداف تشکیل این انجمن است.

استفاده از سلاح شیمیایی در طول جنگ تحمیلی توسط عراق بیش از یکصد هزار مجروح و شهید بر جای گذاشته و پس از جنگ جهانی اول این اولین بار بود که از سلاحهای شیمیایی به صورت وسیع در جنگ استفاده می شد و این موضوع مغایر با پروتکل 1925 ژنو بود.

گازهای ارگانوفسفره (عوامل اعصاب) و تاول زا (گاز خردل) در طول جنگ به طور مکرر استفاده می شد که بیماریهای تنفسی، اختلال در بینایی و ضایعات پوستی از عوامل دیررس گاز خردل محسوب می شود.