كار خاصي در زمان باقيمانده نمي توانيم بكنيم ، در چارچوب برنامه سوم حركت خواهيم كرد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سيد محمد خاتمي رئيس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات مكرر مبني بر ترميم كابينه و تعويض ناگهاني و غيره منتظره مظاهري با اشاره به ساماندهي كه در بخش هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است گفت: اگر امروز صندوق ذخيره ارزي ، اصلاح قانون مالياتها، مسئله خصوصي سازي، مسئله سرمايه گذاري خارجي وجود دارد ناشي از تغييرات و اصلاحاتي است كه انجام گرفته و اميدواريم تدوام پيدا كند ، ضمن اينكه ما از اين اصول دست بر نمي داريم.

خاتمي گفت: در عرصه وزارت اقتصاد و دارايي ، كارهاي بسيار خوبي صورت گرفته است كه ازجمله آن قانون مالياتهاست كه پياده و اجرا شد، قانون مالياتي كه از يك طرف ماليات بر دستگاههاي توليدي را از 50 درصد به 25 درصد پائين آورد و ماليات حقوق بگيران را از 70 تومان حداقل حقوق به 150 تومان حقوق بالا برد و كارهاي ديگري كه انجام گرفت.

وي اضافه كرد كه در حوزه سازمان مديريت و برنامه ريزي علاوه بر كارهاي خوبي كه در زمينه بودجه ريزي و برنامه ريزي شد يك كار مهم ديگر نيز انجام شد كه بعنوان افتخار آقاي ستاري فر و بنده خواهد ماند و آن طرح توازن منطقه اي است كه 8 استان محروم در آن مورد توجه قرار گرفتند و يك برنامه ريزي براي كمك مضاعف براي توسعه آنها شد كه امروز آثار و تبعات آن را در اين استانها مي بينيم.

رئيس جمهوربا اشاره به اينكه دولت در زمان باقي مانده بايد در چارچوب برنامه سوم حركت كند گفت: درون اين برنامه اصلاحاتي شد كه به نفع ملت و در واقع به زيان دولت بود ، ما در چارچوب برنامه حركت مي كنيم چه مجلس هفتم باشد وچه مجلس ششم باشد، آنچه مهم بود اين است كه اين دو دستگاه مهم كه پشتوانه اقتصاد كشور هستند در جايي كه بايد به يكديگر مي رسيدند هماهنگي نداشتند.

خاتمي با اشاره به اينكه ستاري فر به علاقه خود از اين سازمان كنار مي رود گفت : با آقاي مظاهري در يك ماه و نيم گذشته لااقل چندين دفعه صحبت كرديم و ايشان درجريان بودند و اينكه اظهار بي اطلاعي كردم را احتمالا خودشان نگفتند ، همه در جريان بودند هيچ اختلافي هم نيست ، البته در يكي دو مورد ديگر نيز كه در معاونتها است مسئوليتهايي داده مي شود و همين كابينه با همين وضعيت و با استفاده از انديشه و مديريت دوستاني مثل آقايان ستاري فر و مظاهري كار را ادامه مي دهيم.

رئيس جمهور در پاسخ به سوالي مبني بر قرار گرفتن ابطحي در جايگاه رياست سازمان ايرانگردي و جهانگردي گفت: خير چنين چيزي نيست.

وي در خصوص مسائل عراق گفت: ادامه اشغال عراق در درجه اول اهانت به يك ملت بزرگ و با سابقه است و دوم منشاء ناآرامي هايي است كه هيچ كس را نمي شناسد ، ما آرامش را در عراق مي خواهيم و معتقديم كه همه نيروها بايد در كنارهم رفتار كنند، ضمن اينكه آمريكايي ها متوجه شدند كه ادامه اشغال باعث زيان آنان شده است.

خاتمي با اشاره به اينكه اگر منشاء تحريك از سوي اشغالگران از بين برود آشوب ها نيز از بين مي رود گفت: تهديدهايي كه انجام مي شود تنها باعث بيشتر شدن آشوب ها در عراق خواهد شد ، ضمن اينكه بايد با مذاكره و منطق و با گوش دادن به حرف بزرگاني چون آيت الله سيستاني سعي كنند مقابل اين بحران بايستند.

وي با اشاره به اينكه ايران در تمام سطوح بين المللي تبادل نظر مي كند گفت: ما نوعا در مباحث مختلف تبادل نظر مي كنيم و سعي مي كنيم با همسايگان سياستهاي نزديك بهم داشته باشيم.

خاتمي با اشاره به اينكه سفر هيات ايراني به عراق به هيچ وجه دخالت در امور اي كشور نيست گفت : ما همواره در عراق براي ايجاد ثبات و آرامش و طراحي درست براي داشتن عراقي آزاد و دموكراتيك تلاش كرديم، چه اين هيات و چه ملاقاتهاي ديگري كه داشتيم درجهت ايجاد ثبات و آرامش و در جهت دفاع از حقوق ملت عراق است.

خاتمي در خصوص برگزاري اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي گفت: اين سازمان آنگونه كه بايد وشايد در موضع گيري براي مسائل فلسطين فعال برخورد نكرد ، ضمن اينكه ما ديگر مسئول نيستيم اما اميدواريم با توجه به رياست مالزي ، كشورهاي اسلامي بتوانند كاري بكنند.

رئيس جمهور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص ترميم كابينه گفت : من بخاطر نارضايتي از وزيرانم آنها را كنار نگذاشتم هركجا ديدم ناهماهنگي هست آنان را كنارگذاشتم و از هيچ كدام از وزرا هم گله ندارم و از همه آنها دفاع مي كنم.

خاتمي در خصوص كاهش تورم و گراني گفت: ما در تورم و گراني موفق بوديم، ما بايد در پايان برنامه حدود 16 درصد تورم داشته باشيم و وقتي من آمدم اين رقم 21 درصد بوده است ، در سال 81 تورم به 4/11 رسيد و در طول برنامه حدود 1 درصد كمتر از حد برنامه تورم داشته ايم ، سال گذشته كار بزرگي انجام داديم كه آن تك نرخي كردن ارزبود، با همكاري همه بخشها توانستيم اصلاح ساختار اقتصادي را با 2 درصد افزايش تورم انجام دهيم و مطمئنا با سياستهايي كه داريم به سوي كاهش تورم و نيز كنترل قيمتها خواهيم رفت.

وي در ادامه در خصوص رابطه ايران با مصر گفت: مصر كشور بزرگي است و روابط دو كشور همواره خوب بوده است و امروز شايد از نظر روحي و فرهنگي نزديكترين دو ملت ايران و مصر باشند ضمن اينكه سعي كرديم مشكلات و اختلاف نظرهاي سياسيمان در ارتباطات فرهنگي و اقتصادي كمتر اثر داشته باشد و من در ديدار با آقاي حسني مبارك گفتم نبايد منتظر بمانيم كه همه چيز صد درصد روبه راه شود و هر دو تاييد كرديم كه روابط اقتصادي و فرهنگيمان را گسترش دهيم ، روابط سياسي مشكلاتي دارد كه خوشبختانه هر دو كشور با عزم و تصميم براي رفع اين مشكلات گامهايي را برداشته اند، البته هيچ كدام از ما عجله اي نداريم.

خاتمي در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر انتخاب جايگزين هاي وزير اقتصاد و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي از اعضاي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: اين مسئله كاملا تصادفي است و خدا مي داند كه بعد از اينكه من انتخاب كردم گفتند ضمن اينكه اينها را به عنوان معتدل ترين و كساني كه همواره اهل اعتدال و منطق هستند نه اهل جناح بندي.

وي در پاسخ به اينكه آيا مظاهري بخاطر حضور در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بركنار شد گفت: اولا كه در اين ستاد بهترين فعاليت را وزارت اطلاعات برعهده دارد اما در اين خصوص سروصدا نكرديم ، آقاي مظاهري در اين ستاد سياستهاي ما را انجام مي داد و فراتر از آن عملي انجام نمي شد و اصلا اين مسائل وجود ندارد.

خاتمي در خصوص اقدام عملي ايران مبني بر حمله احتمالي به نجف گفت: حمله به نجف و كربلا يعني خودكشي نيروهاي اشغالگر و بسيج همه احساسات دنياي اسلام عليه آنها و فكر نمي كنم اينقدر بي تدبيري كنند و خودشان را در مقابل اين طوفان قرار دهند.

وي در خصوص تعامل دولت و مجلس گفت: مجلس جاي تعامل سوال و استيضاح و جاي همكاري است و اتفاقا من با بعضي از اشخاصي كه در مجلس هفتم آمدند ديدار داشتم و بناي ما برهمكاري است ، بالاخره برنامه سومي هست كه همه بايد در چارچوب آن حركت كنيم.

رئيس جمهور در خصوص ابراز بي اطلاعي وزرا از ترميم كابينه گفت : همه اطلاع داشتند اما اين ابراز بي اطلاعي به اين دليل بود كه بنا نبود مطرح شود.

خاتمي درخصوص استرداد لوايح دولت از مجلس گفت: اين بدين معناست كه من مايوس شدم از اينكه خواسته ام تامين شود، اختياراتي در نظر گرفتند و من بيم داشتم كه از اين هم كه هست در آينده گرفته شود.

رئيس جمهور در خصوص انتخاب صفدر حسيني بجاي مظاهري گفت: ايشان دكتري اقتصاد هستند و عضو شوراي پول و اقتصاد هستند ضمن اينكه ما نمي توانيم از بيرون كساني را بياوريم كه دوباره همه چيز را بهم بزنند و آشناترين فرد در امور مي باشند.

وي در بخش ديگري از مصاحبه خود گفت: ما در عراق همه نيروها و گروهها را به آرامش ، متانت و حل مشكلات از طريق مفاهمه دعوت مي كنيم.

خاتمي در خصوص انتخاب صادق خرازي بعنوان رئيس سازمان ايرانگردي وجهانگردي گفت: خير

رئيس جمهور در پاسخ به سوالات مكرر خبرنگاران مبني بر جايگزيني شركا در سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: حال شما خوبه؟

وي در خصوص پذيرش استعفاي وزراي سياسي مثل وزير كشور نيز گفت: ايشان وزير قوي من است و من از ايشان دفاع مي كنم.

