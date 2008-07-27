عملیات اجرایی 254 طرح هادی روستایی در گلستان آغاز شده است

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: از این شمار تاکنون 95 طرح هادی روستایی در این استان به بهره برداری رسیده است.

وی افزود:علاوه بر این در سال جاری باید برای 78 روستای جدید نیز طرح هادی تهیه شود که تاکنون 31 طرح تهیه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هادی 132 روستایی که دارای طرح نیمه تمام هستند و یک روستای جدید نیز در دستور کار قرار دارد.

به گفته زمانی نزاد، در مجموع برای 731 روستای منطقه معادل 74 درصد روستاهای استان طرح هادی مصوب تهیه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: ساخت یک هزار و 502 واحد مسکن شهری در قالب 15 طرح در سطح شهرهای استان از دیگر برنامه های این نهاد در سال جاری است.

وی بیان داشت: بازسازی یک هزار واحد مسکونی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه، بهسازی هشت هزار واحد مسکونی کم دوام، صدور سند برای 10 هزار و 600 واحد مسکونی روستایی نیز از اولویتهای کاری این نهاد در سال جاری است.

54 درصد جمعیت بیش از یک میلیون و 600 هزار نفری گلستان در بیش از یک هزار و 400 روستا و منطقه سکونتگاهی به سر می برند.