مناقشه بر سر مجموعه "یوسف پیامبر"

به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به ادامه تصویربرداری تله فیلم "دست راست من"، ضرورت پرتاب ماهواره مستقل صدا و سیما، نژاد پرستی در تلویزیون انگلیس، اکران "فراتر از فتنه" و اخبار کوتاه. گزارش پشت صحنه مجموعه رمضانی "بزنگاه" در صفحه رادیو و تلویزیون و زندگی خلبانان در قاب انیمیشن، نگاهی به تله فیلم "پر" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.

"همشهری" در صفحه تئاتر می‌پردازد به مطلبی درباره حضور اسپانسر در تئاتر ایران و یادداشتی از مدیر روابط عمومی تئاترشهر. گفتگو با علیرضا داودنژاد کارگردان فیلم "تیغ‌زن" و یادداشتی بر شیوه اکران فیلم‌های فرهنگی در صفحه سینما و انتقادهای تازه از مجموعه "یوسف پیامبر"، افتتاح مسابقات قرآن با حضور رئیس مجلس، صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "قند تلخ" و "ستایش" و اخباری کوتاه از احمد پژمان، ابراهیم حاتمی‌کیا، جمال شورجه و ... در صفحه ادب و هنر کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به یادداشتی بر نمایش "بیژن و منیژه" و بخش پایانی مروری بر زندگی و آثار زنده‌یاد خسرو شکیبایی. نگاهی به روزهای تئاتری ایران، پدر سینما وریته در جشنواره سینما حقیقت، حرف‌های مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی، هشت فیلم سفرهای استانی رئیس جمهوری در جشنواره سینما حقیقت، اجرای جدید "مرغ دریایی" چخوف در برادوی و اخباری کوتاه از جمال شورجه، خسرو معصومی و ... در صفحه پایانی منعکس شده است.

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به بازگشت هنر ایران به اسکاتلند، گزارشی از سفرهای خارجی نمایش‌های ایرانی، نگاهی به تغییر و تحولات اخیر موزه هنرهای معاصر، نکوداشت رودکی در موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگ و تمدن‌ها ، گپی با مانیا اکبری، دو انحلال در صدا و سیما، دعوت به اهداء خون در موسسه گل آقا و اخبار کوتاه.

"اعتماد" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره چگونگی توجیه اقتصادی فیلم کوتاه در حاشیه اکران این آثار در سینما آزادی، نگاهی به کارنامه محمدعلی طالبی به نقل از مهر و اخبار کوتاه. مروری بر نمایشگاه‌های یک فصل نگارخانه گلستان، نگاهی به نمایشگاه آثار اردشیر رستمی و تقدیر از ماهرالنقش کاشی‌ها در صفحه تجسمی و آغاز تحولات ساختاری در سازمان صدا و سیما، کنسرت شجریان با گروه شهناز در مهرماه، نمایش و نقد فیلم‌های خسرو شکیبایی در سینماتک، فروش 22 میلیون تومانی دیوار در سه روز به نقل از مهر، معرفی اعضای شورای راهبردی هنرهای تجسمی و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با داود دانشور مترجم و کارگردان نمایش "پای پیاده". نگاهی اجمالی به فیلم‌های در حال اکران سینمای ایران، درباره عکاسی طبیعت و اخباری کوتاه از موسیقی و ادبیات در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به مناقشه بر سر ضعف‌های مجموعه "یوسف پیامبر"، ضرورت پرتاب ماهواره مستقل صدا و سیما، بازگشت جمال شورجه با فیلم "نفوذی"، وابستگی هالیوود به دولت‌های آمریکا، انحلال مرکز مستندسازی سیما، گزارشی از اجراهای تالارهای نمایشی تهران و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه سینما می‌پردازد به معرفی "سگ‌‌‌کشی" به عنوان فیلم هفته، بخش پایانی گفتگو با مسعود فراستی درباره نقد و جشن منتقدان و یادداشتی تحلیلی در این خصوص. ادامه جنجال‌ها بر سر مجموعه "یوسف پیامبر"، تأثیر موفقیت فیلم "شوالیه تاریکی" در هالیوود، برپایی دومین کنسرت محمدرضا شجریان، انحلال گروه کودک شبکه یک و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.