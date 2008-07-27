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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۳

120 دانش آموز گلستانی به حج عمره اعزام می شوند

120 دانش آموز گلستانی به حج عمره اعزام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول سازمان دانش آموزی گلستان از اعزم 120 دانش آموز این استان در سال جاری به مناسک حج عمره خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بالارستاقی عصر شنبه در کارگاه آموزشی و توجیهی حج در گنبد کاووس افزود: از مجموع این دانش آموزان حدود 32 دانش آموز دختر و پسر از گنبد کاووس به حج اعزام می شوند.

وی اظهار داشت: برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با حج عمره و با اعمال مناسک حج کلاسهای مختلف به صورت ادواری در شهرستانهای محتلف استان برگزار می شود.

این مسئول یادآور شد: در این کلاسهای آموزشی کارشناسان علاوه بر توضیحات شفاهی، مناسک حج را بته صورت عملی نیز انجام می دهند.

به گفته بالارستاقی در این کلاسها یک جلد کتاب ویژه مناسک حج و لباس احرام که در اندازه دانش آموزان دوخته می شود بین آنها توزیع می شود.

در این کلاس آموزش توجیهی، 45 دانش آموز دخترو پسر شهرستانهای شرق گلستان شرکت داشتند.

کد مطلب 722572

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