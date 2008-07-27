120 دانش آموز گلستانی به حج عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بالارستاقی عصر شنبه در کارگاه آموزشی و توجیهی حج در گنبد کاووس افزود: از مجموع این دانش آموزان حدود 32 دانش آموز دختر و پسر از گنبد کاووس به حج اعزام می شوند.
وی اظهار داشت: برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با حج عمره و با اعمال مناسک حج کلاسهای مختلف به صورت ادواری در شهرستانهای محتلف استان برگزار می شود.
این مسئول یادآور شد: در این کلاسهای آموزشی کارشناسان علاوه بر توضیحات شفاهی، مناسک حج را بته صورت عملی نیز انجام می دهند.
به گفته بالارستاقی در این کلاسها یک جلد کتاب ویژه مناسک حج و لباس احرام که در اندازه دانش آموزان دوخته می شود بین آنها توزیع می شود.
در این کلاس آموزش توجیهی، 45 دانش آموز دخترو پسر شهرستانهای شرق گلستان شرکت داشتند.
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