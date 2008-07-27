محققان ایرانی موفق به تولید ماده ای جدید با خاصیت کاتالیزوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالعلی عالمی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز که موفق به تهیه و تولید نانو ماده جدید با خواص کاتالیزوری و حسگری بالا شده است، گفت: در این پژوهش موفق به سنتز ماده جدیدی شدیم که آن را "استانات پیروکلر" نامیدیم.

عالمی افزود: این ترکیب ساختار بلوری دارد و علی رغم آنکه از کلر برای سنتز آن استفاده نشده ولی به دلیل شباهتی که با "پیروکلر" دارد، "استانات پیروکلر" نام گذاری شده است.

وی ادامه داد: برای سنتز این ماده، کلرور قلع و ترکیب نیترات لانتانیوم را در داخل حلال حل کرده و به مدت 2 ساعت آن را بهم زدیم. سپس آن را در اتوکلاوی که خود طراحی کردیم و در دمای 200-180 درجه سانتیگراد و فشار بالا به مدت 7-5 روز قرار دادیم و ماده "استانات پیروکلر" به دست آمد.

مجری طرح با بیان اینکه وجود کاتالیزورهای کارا و انتخاب پذیر به معنای کاهش زمان و هزینه برای انجام واکنش های مهم شیمیایی است، اظهار داشت: استانات پیروکلر حاصل از این فرآیند از خود خاصیت کاتالیزوری و حسگری نشان می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز خاطرنشان کرد: در این پژوهش همچنین، "استانات پیروکلر" با "نئودمیم" دوپینگ شده تا خاصیت حسسگری آن تقویت شود.

به گفته عالمی، دوپینگ استانات پیروکلر با هدف ایجاد ترکیبی جدید با خواصی نوین انجام شده است و هم اکنون به دنبال جایگزین کردن عناصر هم پایه نئودمیم و تهیه ترکیبات جدید دیگر هستند.

وی اعلام کرد: ماده "استانات پیروکلر" و ترکیب آن با "نئودمیم" برای اولین بار در جهان تولید شده ‌است و جزئیات این پژوهش که از حمایتهای تشویقی ستاد بهره‌مند شده در مجله بین‌المللی Reditation effects and defects in solid (جلد 163، شماره 3، صفحه 336-229، سال 2008) منتشر شده است.