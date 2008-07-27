شناسایی قتل عام ارامنه برای آمریکا زیانبار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی انجمن ضد افترا (ADL)، "آبراهام اچ. فاکسمن" مدیر و "گلن لیوین" رئیس این انجمن که اخیراً دیداری از ترکیه داشته و ملاقاتهایی هم با عبدالله گل رئیس جمهوری، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دیگر مقامهای ترکیه داشتند اعلام کردند که در صورت طرح شناسایی کشتار ارامنه به عنوان نسل کشی این مسئله می تواند نتایج بدی به همراه داشته باشد.

کشتار ارامنه از سوی ترکیه عثمانی مسئله ای است که سالهاست به یکی از چالش های مهم سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده و لابی ارامنه و لابی یهودیان را در این کشور به خود مشغول داشته است.

لابی یهودیان که در این ماجرا از ترکیه طرفداری می کند سالها بود که روی این موضوع حساسیتی ویژه داشت و از طرح این موضوع در کنگره آمریکا ممانعت بعمل می آورد، اما در 22 اوت سال 2007 فاکسمن خود در اظهاراتی ناباورانه کشتار ارامنه از سوی عثمانیها را قتل عام توصیف کرد که این اقدام خشم ترکیه را نسبت به اسرائیل و لابی یهودی در آمریکا بر انگیخت.

گرچه بعدها سازمان های یهودی اظهارات فاکسمن را به عنوان اظهارات شخصی از سوی وی قلمداد کردند، اما آنکارا اصرار داشت تا در صورتیکه سازمانهای یهودی خواهان آن هستند تا ترکیه به عنوان متحد استراتژیک اسرائیل در منطقه باقی بماند موضعی واحد در این باره اتخاذ نمایند.

گفتنی است که فاکسمن پس از دیدار اخیر از آنکارا و مقام های ترکیه اعلام کرد که "دیگر از ایده تحقق قتل عام در ترکیه عثمانی علیه ارامنه در سال 1915 انصراف ورزیده اند و معتقدند که تأئید لایحه قتل عام ارامنه از سوی کنگره آمریکا نتایج زیانباری در پی خواهد داشت".

تحلیلگران و کارشناسان این مسئله بر این باورند که چنین اظهاراتی از سوی این مقام یهودی ارتباطی مستقیم با نقش میانجیگری غیرمستقیم ترکیه با سوریه و اسرائیل دارد.