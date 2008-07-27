"ماه جبین" روی آنتن شبکه یک

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم را حجازی بر مبنای فیلمنامه خودش به تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی هنری شهید آوینی ساخته است. فیلم "ماه جبین" نگاهی به ارتباط عاطفی انسان و خدا دارد و شامل سه اپیزود بغض کوه، ماه جبین و زائر است. محور اصلی این سه ایپزود "امامزاده سید آقا" است.

اپیزود "بغض کوه" حکایت زندگی یک شکارچی با نام ارمیا است که بعد از مرگ دو فرزندش، خداوند به او فرزند دیگری اعطا می‌کند، اما فرزند سوم هم بعد از مدتی می‌میرد. ارمیا که به نذر و نیاز اعتقاد ندارد به اجبار راهی امامزاده می شود و ... در این ایپزود فرهاد اصلانی، آتنه فقیه نصیری و صغری عبیسی بازی می‌کنند.

اپیزود "ماه جبین" درباره یک پسربچه با نام عیسی است که پدر و مادرش به خاطر ماه‌گرفتگی صورتش، وی را جلوی امامزاده رها می‌کنند و... در این اپیزود نوین غزالی، الهام حمیدی، سعید نوراللهی و جواد زیتونی حضور دارند.

اپیزود "زائر" حکایت پذیرایی از زائران امامزاده در یک کلبه است. یکی از زائران ناگهان صدای شیهه اسبی را می شنود که دیگران عاجز از شنیدن این صدا هستند و... در این اپیزود صغری عبیسی، پرویز عاشورنیا، آتوسا گودرزی و علی بکان نقش‌آفرینی می‌کنند. موسیقی متن این فیلم تلویزیونی را علیرضا کهن دیری ساخت.