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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۱۵

مدیر شهرک صنعتی آستارا:

شهرک صنعتی آستارا آماده سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: صدرالدین بی نیاز گفت: شهرک صنعتی آستارا پس از پنج سال آماده سرمایه گذاری شده است.

مدیر شهرک صنعتی آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر در آستارا اظهار داشت: از پارسال تاکنون با 18 سرمایه گذار قرار دارد منعقده شده و دو سرمایه گذار با ساخت کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی گفت: شهرک صنعتی آستارا هم اکنون در زمینی به مساحت 200هزار متر مربع در اطراف شهر در حال اجراست که ساخت140 هزارمتر مربع آن به بخش صنعت اختصاص دارد.

بی نیاز بیان داشت: با ایجاد این شهرک ضمن انتقال واحدهای صنعتی متوسط و کوچک موجود، امکان ایجاد و راه اندازی صنایع جدید و بزرگتر نیز در آن فراهم می آید که ضمن حفظ محیط زیست خدمات مناسبی را نیز برای صاحبان صنایع فراهم می آورد.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی آستارا 20 هکتار وسعت دارد و با راه اندازی کامل برای هزار نفر شغل ایجاد می شود.

کد مطلب 722594

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