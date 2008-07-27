17 پایگاه انتخاب رشته برای دانش آموزان گلستان پیش بینی شده است

علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار سه پایگاه در شهر گرگان، دو پایگاه در شهر گنبد کاووس و بقیه در سایر شهرستانهای این استان مستقر می شوند.

وی اظهار داشت: انتخاب رشته رایانه ای، مشاوره حضوری، ارائه اطلاعات در خصوص دانشگاهها و رشته های تحصیلی آموزش عالی از جمله خدماتی است که در این پایگاهها به داوطلبان ارائه می شود.

وی خاطرنشان کرد: محل استقرار این پایگاهها در یکی از مدارس شهرستانها است و در روز ارائه کارنامه به داوطلبان اطلاع رسانی می شود.

به گفته نوروزی، شمار شرکت کنندگان در آزمون سال جاری دانشگاهها در این استان نسبت به سال تحصیلی گذشته رشد داشته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: در سال جاری 31 هزار و 131 دانش آموز از این استان در آزمون و کنکور دانشگاهها شرکت کرده اند که 11هزار و 783 نفر مرد و 19 هزار و 348 نفر زن بوده اند.

حدود 360 هزار دانش آموز در 14 هزار و 886 کلاس درس در استان گلستان مشغول تحصیل هستند.