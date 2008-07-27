230 پروژه آبرسانی کشاورزی در صومعه سرا اجرا شد

فرماندار شهرستان صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار داشت: 25 درصد این پروژه ها به اتمام رسیده و بقیه 50 تا 85 درصد پیشرفت فیریکی دارند.

وی بیان داشت: این طرحها شامل حفر و تجهیز چاههای عمیق، لایروبی انهار، تجهیز و نصب کنترلهای پمپ آب و ... هستند.

افضلی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها آب زراعی حداقل هشت هزار هکتار از شالیزارهای صومعه سرا تامین شده است.

فرماندار صومعه سرا یادآور شد: امسال 27 هزار هکتار از شالیزارهای صومعه سرا نشاء شده و در زمینهایی که کشت نشده اند، محصولات جالیزی و صیفی کاشته شده است.