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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

فرماندار صومعه سرا:

230 پروژه آبرسانی کشاورزی در صومعه سرا اجرا شد

رشت - خبرگزاری مهر: علی حاج افضلی گفت: امسال 230 پروژه آبرسانی با اعتبار هشت میلیارد و 700 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و جهاد کشاورزی در شهرستان صومعه سرا اجرا شده است.

فرماندار شهرستان صومعه سرا در گفتگو با خبرنگار مهر در اظهار داشت: 25 درصد این پروژه ها به اتمام رسیده و بقیه 50 تا 85 درصد پیشرفت فیریکی دارند.

وی بیان داشت: این طرحها شامل حفر و تجهیز چاههای عمیق، لایروبی انهار، تجهیز و نصب کنترلهای پمپ آب و ... هستند.

افضلی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها آب زراعی حداقل هشت هزار هکتار از شالیزارهای صومعه سرا تامین شده است.

فرماندار صومعه سرا یادآور شد: امسال 27 هزار هکتار از شالیزارهای صومعه سرا نشاء شده و در زمینهایی که کشت نشده اند، محصولات جالیزی و صیفی کاشته شده است.

کد مطلب 722605

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