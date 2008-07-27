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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

اولین بیمارستان سوانح و سوختگی در کرج احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت شهرستان کرج گفت: اولین بیمارستان سوانح و سوختگی کرج در منطقه گرمدره احداث می شود.

دکتر صلاح الدین دلشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اقدامات لازم برای دریافت مجوز احداث این بیمارستان انجام شده و عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک انجام می شود.

وی افزود: شهرستان کرج با توجه به جمعیت موجود و قرار گرفتن در مسیرهای مواصلاتی استانهای غربی کشور همچنین نزدیکی به جاده پر تردد چالوس نیازمند ایجاد چنین بیمارستانی بود که این امر با همت و تلاش جمعی از پزشکان در حال انجام است.

دلشاد یادآور شد: زمین در نظر گرفته شده برای این بیمارستان در مساحتی برابر 10 هزار متر مربع در حاشیه بزرگراه تهران - کرج در نزدیکی انستیتو پاستور قرار دارد.

این مسئول با تاکید بر حضور بخش خصوصی در مباحث درمانی عنوان کرد: بخش سلامت جامعه برای رسیدن به استانداردهای تعریف شده و ارتقا نیازمند حضور و دخالت بخش خصوص است که امید می رود این امر با همکاری مسئولان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سال گذشته تنها بخش سوانح و سوختگی در کرج در بیمارستان دولتی شهید مدنی راه اندازی شده بود.

کد مطلب 722606

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