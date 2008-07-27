به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم هدایت الله بهبودی - نویسنده دفاع مقدس - درباره ابعاد شخصیتی نادر ابراهیمی گفت: سال ها پیش ابراهیمی قصد نوشتن رمانی را درباره زندگی حضرت امام خمینی داشت که برای دسترسی به اسناد و مدارک مربوط به زندگی ایشان من نیز با او همکاری داشتم و اطلاعاتی را که می خواست در دسترس اش قرار می دادم.

وی افزود: بنا به سفارش حجت الاسلام زم قرار شده بود تمام اطلاعات مربوط به زندگی پدر، مادر و حتی عموها و پدربزرگ پدری امام نیز در اختیار نادر ابراهیمی باشد. ما این کتاب ها را برای نادر می فرستادیم و او تمام این کتاب ها را مطالعه می کرد. سال 1375 من به همراه نادر به خمین سفر کردیم و همه جا را از نظر گذراندیم. حتی به خانه امام خمینی هم رفتیم. این سفر و اسنادی که به آن اشاره کردم دستمایه رمان "سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد" شد.

بهبودی ادامه داد: من در این مراسم فرصت را مغتنم می شمرم و فصل اول دستنویس این رمان را به همسر نادر ابراهیمی تقدیم می کنم. این دست نویسی بود که نادر 15 بار آن را پاکنویس کرد و یک خط خوردگی هم در آن مشاهده نمی شد. به نظرم نادر ابراهیمی جزو عجایب ادبیات ایران بود.

در ادامه مراسم علی اصغر سعادتی از دیگر دوستان نادر ابراهیمی گفت: من در واقع متهم ردیف اولی هستم که برای دعوت نادر ابراهیمی به فیلمنامه نویسی حوزه هنری اقدام کردم. به نظرم ابراهیمی یک مسلمان تمام عیار بود. در آن سال ها کتاب "آرش در قلمرو تردید" او چاپ شده بود و بین دانشجویان طرفدار زیادی داشت. در آن زمان اغلب نویسندگان به دو ایسم اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم گرایش داشتند و خلاصه هر چیزی بودند جز مسلمان اما کتاب "آرش در قلمرو تردید" غیر از این بود. ابتدای این کتاب با آیات قرآن و احادیث و حتی جملاتی از تذکره الاولیا آغاز می شد.

وی اضافه کرد: بعد از انقلاب و تاسیس حوزه هنری قصد همه ما این بود که هنر دینی را سامان دهیم ولی برخی از ما از جمله آن آقایی که فیلم "دو چشم بی سو" را ساخت و امروز "فریاد مورچگان" را ساخته، به سمت افراط و تفریط کشیده شدیم.

وی در ادامه گفت: تصور کنید سینمایی که در 20 سال اخیر صورت گرفته چه نتایجی داشته جز اینکه این گونه افراط و تفریط ها در آن افزایش یافت. به هر حال نادر در آن سال ها با نگارش رمان "سه دیدار..." و فعالیت در دفتر نشر آثار امام فعالیت های ارزنده ای داشت. من در کتاب "ابوالمشاغل" با او درگیر شدم و کارمان به بحث و جدل کشید اما با هم دوست بودیم؛ حتی زمانی که بزرگداشت او در خانه هنرمندان برگزار شد و او روی ویلچر آمد با اینکه نمی توانست حرف بزند صدایش را می شنیدم که می گفت "چطوری؟"

در ادامه مراسم بهروز دولت آبادی - نوازنده و سازنده موسیقی متن فیلم های نادر ابراهیمی و فیلم "آتش بدون دود" - گفت: به نظرم نادر یکی از عاشق ترین افرادی این مملکت بود که با وارستگی به فعالیت خود ادامه می داد. وقتی برای موسیقی متن فیلم "آتش بدون دود" با هم همکاری کردیم متوجه شدم که او از معدود افرادی است که برای موسیقی اصیل ایرانی اهمیت زیادی قائل است.

سپس دولت آبادی به نواختن قطعاتی پرداخت و یکی از کتاب های خود را به دکتر بنیانیان رئیس حوزه هنری تقدیم کرد.

در این مراسم همچنین عزیز الله حاجی مشهدی - منتقد سینما و دستیار نادر ابراهیمی در فیلم "آتش بدون دود" - در سخنانی گفت: اعتقاد من بر این است که نادر مخترع دانشگاه آزاد بود و با سازوکاری که داشت توانست در کمال سادگی لحظه به لحظه به علاقمندان آموزش دهد. او استثنا و بی بدیل بود و ملودی شناسی عالی به شمار می رفت. راه می رفت و موسیقی متن فیلم خود را زمزمه می کرد. بسیار اخلاق مدار بود. حتی به خاطر دارم در آن سال ها زنانی را که با پوشش بد برای بازی در فیلم او معرفی می شدند رد می کرد و از بازیگرانی که مشروب می خوردند تعهد می گرفت که این کارشان دیگر تکرار نشود. این وقایع همگی مربوط به دهه 50 بود و ربطی به انقلاب اسلامی نداشت. او ذاتا به این مسائل پایبند بود.

وی افزود: همکاری من با نادر ابراهیمی به دو بخش قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. بعد از انقلاب او فیلم مستند داستانی با نام "اسناد چه می گویند" را ساخت اما به دلیل کژتابی های نادر بین او و تلویزیون مرافعه ای پیش آمد و با وجود اینکه این مستند به نفع انقلاب اسلامی بود متوقف شد. به نظرم فعالیت های ابراهیمی تا آنجا گسترده است که باید بنیادی برای او راه اندازی شود. با وجود اینکه بارها به زبان می آورد که اهل فروتنی نیست اما فروتن بود. فیلم "آتش بدون دود" او دانشگاهی تمام عیار بود.

حاجی مشهدی اضافه کرد: او از همسر، دختران و خواهرانش برای بازی در فیلم هایش استفاده می کرد تا محیط سینمایی که می ساخت کاملا سالم باشد. اما تعجب می کنم با وجود اینکه فیلم آتش بدون دود او حتی یک فریم نامناسب ندارد چرا از تلویزیون پخش نمی شود. کتاب "فارسی نویسی برای کودکان" هم یکی از مهم ترین آثار ابراهیمی در زمینه ادبیات کودک به شمار می رود. می توان گفت نادر پیچک نبود و سرو بلند قامتی بود که توانست در تمام سال های عمر مفید واقع شود.

سپس عزیز الله حاجی مشهدی به خواندن شعری درباره نادر پرداخت.

شکور لطفی از دیگر یاران و نزدیکان نادر ابراهیمی نیز گفت: زمینه های کاری نادر فراوان بود و رد پای رشته های ایران شناسی، تاریخی، علمی، هنری و غیره را می توان در آثار او مشاهده کرد.

در مراسم بزرگداشت نادر ابراهیمی علاوه بر طرح تاسیس بنیاد ابراهیمی، لزوم ساماندهی آثار باقیمانده اش نیز مطرح شد. در این مراسم فرزانه منصوری - همسر زنده یاد نادر ابراهیمی - و جمعی از نویسندگان و شاعران حضور داشتند.