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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۹

جزئیات اعلام نتایج کنکور /

اسامی نفرات برتر کنکور اعلام شد / برتری داوطلبان دختر بر پسر

اسامی نفرات برتر کنکور اعلام شد / برتری داوطلبان دختر بر پسر

سازمان سنجش و آموزش کشور اسامی نفرات برتر کنکور سراسری را در گروههای آزمایشی مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 10 نفر برتر رشته علوم ریاضی و فنی کنکور 87 به شرح زیر است:

نفر اول : سجاد فولادی قلعه از تهران
نفر دوم : مهرداد شوکت بخش از تهران
نفر سوم: مژگان قاسمی از تهران
نفر چهارم: ژینو یوسفی از کرمانشاه
نفر پنجم : فرزان فرنیا از تهران
نفر ششم : آذرنگ گل محمدی زنگ آباد از تبریز
نفر هفتم : محمدمهدی کمانی از تهران 
نفر هشتم : حسن ابویسانی از سبزوار
نفر نهم : امیر حسین تقوایی از ساری
نفر دهم : میرمهدی رهگشای از تهران

نفرات برتر رشته علوم تجربی
نفر اول : غزاله شجاع طلب از رشت
نفر دوم : مهرداد لاری از اصفهان
نفر سوم : سیامک خاوندی از تبریز
نفر چهارم : سارا اسلامی شهر بابکی از یزد
نفر پنجم : نازنین برهمن از شیراز
نفر ششم : مهدی یزدانیان از اصفهان
نفر هفتم : پرستو ایران پرور علمداری از تهران
نفر هشتم : آرزو شفیعیون از اصفهان
نفر نهم : مریم فربد از تهران
نفر دهم : سحر ربانی خوراسگانی از اصفهان

رشته علوم انسانی
نفر اول : زهرا ساکیانی از تهران
نفر دوم: ساناز یوسفی ازمشهد
نفر سوم: محمدرضا افشاری از تهران
نفر چهارم: میلاد اکبری از سنندج
نفر پنجم: حمیدرضا اقدس طینت از کرمان
نفر ششم: نجمه السادات طاهری تخته چوبی از تهران
نفر هفتم: زهرا بی رشک از تهران
نفر هشتم: سیده عطیه عدنانی از ساوه
نفر نهم: هانیه زراعت کار از تهران
نفر دهم: پریسا پورمحمد گلو از تبریز.

گروه هنر
نفر اول: هلیانه ملکی پور از تهران
نفر دوم : شکیبا فدایی جونقانی از تهران
نفر سوم : سنا بهنام اصل از تهران

رشته گروه زبانهای خارجی
نفر اول : فرهنگ دانش فرد از شیراز
 نفر دوم : آرش گبل از تهران
نفر سوم : محمد انصارین از تبریز

کد مطلب 722624

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