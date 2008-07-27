اسامی نفرات برتر کنکور اعلام شد / برتری داوطلبان دختر بر پسر

به گزارش خبرنگار مهر، 10 نفر برتر رشته علوم ریاضی و فنی کنکور 87 به شرح زیر است:



نفر اول : سجاد فولادی قلعه از تهران

نفر دوم : مهرداد شوکت بخش از تهران

نفر سوم: مژگان قاسمی از تهران

نفر چهارم: ژینو یوسفی از کرمانشاه

نفر پنجم : فرزان فرنیا از تهران

نفر ششم : آذرنگ گل محمدی زنگ آباد از تبریز

نفر هفتم : محمدمهدی کمانی از تهران

نفر هشتم : حسن ابویسانی از سبزوار

نفر نهم : امیر حسین تقوایی از ساری

نفر دهم : میرمهدی رهگشای از تهران

نفرات برتر رشته علوم تجربی

نفر اول : غزاله شجاع طلب از رشت

نفر دوم : مهرداد لاری از اصفهان

نفر سوم : سیامک خاوندی از تبریز

نفر چهارم : سارا اسلامی شهر بابکی از یزد

نفر پنجم : نازنین برهمن از شیراز

نفر ششم : مهدی یزدانیان از اصفهان

نفر هفتم : پرستو ایران پرور علمداری از تهران

نفر هشتم : آرزو شفیعیون از اصفهان

نفر نهم : مریم فربد از تهران

نفر دهم : سحر ربانی خوراسگانی از اصفهان

رشته علوم انسانی

نفر اول : زهرا ساکیانی از تهران

نفر دوم: ساناز یوسفی ازمشهد

نفر سوم: محمدرضا افشاری از تهران

نفر چهارم: میلاد اکبری از سنندج

نفر پنجم: حمیدرضا اقدس طینت از کرمان

نفر ششم: نجمه السادات طاهری تخته چوبی از تهران

نفر هفتم: زهرا بی رشک از تهران

نفر هشتم: سیده عطیه عدنانی از ساوه

نفر نهم: هانیه زراعت کار از تهران

نفر دهم: پریسا پورمحمد گلو از تبریز.

گروه هنر

نفر اول: هلیانه ملکی پور از تهران

نفر دوم : شکیبا فدایی جونقانی از تهران

نفر سوم : سنا بهنام اصل از تهران



رشته گروه زبانهای خارجی

نفر اول : فرهنگ دانش فرد از شیراز

نفر دوم : آرش گبل از تهران

نفر سوم : محمد انصارین از تبریز