مرمت قلعه تاریخی "والی" در ایلام به پایان رسید

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مرمت و استحکام بخشی قلعه تاریخی "والی" واقع در شهر ایلام که موزه مردم شناسی این استان را به خود اختصاص داده به پایان رسیده است و این موزه آماده بازدید از مردم است.

وی افزود: مرمت این قلعه تاریخی شامل بند کشی قسمتهای آسیب دیده به خصوص پشت بام قلعه و ترمیم درها و پنجره های قدیمی قلعه که این کار به وسیله کارشناسان میراث فرهنگی استان ایلام انجام شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص یافته برای مرمت این قلعه تاریخی 100 میلیون ریاتل است، خاطرنشان کرد: سازمان میراث فرهنگی استان ایلام به منظور صیانت از آثار تاریخی استان، آثار تاریخی استان را در صورت نیاز مرمت و استحکام بخشی می کند.

محمدی بیان داشت: استان ایلام با داشتن 542 اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی یکی از استانهای قطب گردشگری در کشور محسوب می شود.