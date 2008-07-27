100 میلیارد تومان بودجه به راه آهن قزوین-آستارا اختصاص یافت

حسن زیاری درگفتگو با مهر گفت: در بودجه سنواتی 50 میلیارد تومان برای ساخت این خط ریلی تخصیص داده شده است و از محل صرفه جویی سوخت نیز 50 میلیارد تومان دیگر به این پروژه اختصاص داده شده است که در مجموع 100 میلیارد تومان برآورد می شود.

مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی افزود: این پروژه دارای 15 درصد پیشرفت فیزیکی است و روند احداث آن توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از طرف ایران پیگیری می شود.

وی ادامه داد: احداث خط ریلی قزوین، رشت، انزلی، آستارا از طریق یک کنسرسیوم متشکل از روسیه، ایران و آذربایجان پیگیری می شود که دور اول مذاکرات این گروه در آذربایجان برگزار شد و دور بعدی این مذاکرات در ایران برگزار خواهد شد.

زیاری تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن این خط ریلی در کریدور شمال-جنوب کشورهای منطقه آمادگی خود را برای سرمایه گذاری وهمکاری در روند تسریع اجرای این پروژه اعلام کرده اند که امیدواریم با شروع دور جدید مذاکرات بتوان احداث این پروژه را سرعت داد.

این در حال است که معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در گفتگو با مهر گفت: احداث این خط آهن به سالانه 200 میلیارد تومان در طول 4 سال احتیاج دارد اما منابع مالی مورد نیاز آن تاکنون تامین نشده است.

حسین تهرانی افزود: بودجه سال جاری این خط ریلی 55 میلیارد تومان تعیین شده است که با پیش بینی تخصیص 70 درصدی آن، با کمبود اعتبار برای انجام این پروژه مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: احداث راه آهن قزوین، رشت، انزلی، آستارا به دلیل قرار گیری در کریدور شمال-جنوب کشور از اهمیت بالایی در ترانزیت کشور برخوردار است اما تاکنون در روند تخصیص بودجه وزارت راه و ترابری در اولویت قرار نگرفته است .

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی کنونی راه آهن قزوین، رشت، انزلی،آستارا در حال حاضر 10 درصد است که با توجه به حساسیت کشورهای همسایه برای احداث این کریدور و اعلام همکاری طرف روسی امیدواریم روند تخصیص بودجه به این طرح از وضعیت بهتری برخوردار گردد.

تهرانی تصریح کرد: سیاست گذاری نامناسب در تخصیص بودجه به پروژه های ریلی باعث عدم استفاده مناسب از دانش فنی و توان داخل برای اجرای پروژه های راه آهن کشور شده است که باید با تغییر سیاست گذاری این بخش شرایط توسعه صنعت ریلی در کشور فراهم شود.