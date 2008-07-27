آمریکا و روسیه باید در خلع سلاح هسته ای پیشقدم شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، "بروس بلر" (Bruce Blair)، متخصص تسلیحات هسته ای که در صدد شروع برنامه "صفر سلاح هسته ای" با هدف نابودی تمام تسلیحات هسته ای جهان است، - پروژه ای سه مرحله ای که از بهار سال آینده آغاز خواهد شد- در گفتگویی با یک نشریه اینترنتی آمریکایی در ارتباط با این موضوع و دلیل افزایش بحث و گفتگو هایی درباره محو سلاح های اتمی می گوید: پس از اتمام جنگ سرد و به ویژه پس از وقایع 11 سپتامبر ایده ای مطرح شده که سلاح های هسته ای قابلیت استفاده خود را بعنوان یک سلاح تاکتیکی از دست داده اند. اگر ارزش سلاح های هسته ای را بعنوان ابزاری برای جلوگیری از حمله دشمن ارزیابی کنیم خواهیم دید که بازده منفی این سلاح ها بیش از سود آن است. چرا که ما دیگر در دوران جنگ سرد نیستیم. بنابراین استفاده از آن برای ممانعت از تهدید گروه های تروریستی هم بی معنی است چرا که اولاً بدلیل نداشتن یک مکان مشخص جغرافیایی نمی توان این گروه ها را پیدا کرد و ثانیاً اگر هم پیدایشان کنیم استفاده از سلاح های معمولی بسیار موثرتر از سلاح های هسته ای در درگیری با آنهاست.



این کارشناس در ادامه می افزاید: در عین حال وجود این سلاح ها مسلماً خطر استفاده غیر قانونی و یا تصادفی آنها را افزایش می دهد و همچنین نمی توان احتمال استفاده از سلاح های هسته ای در درگیری بین دیگر کشورها را نادیده گرفت. بنابراین خطر توسعه و نگهداری این سلاح ها بیش از مزایای آنهاست. بنابراین همانطور که اشاره کردم به نظر من اکثر صاحب نظران آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که از بین بردن سلاح های هسته ای اقدام مثبتی در راه حفظ منافع ملی است چرا که قدرت اقتصادی و نظامی ما به اضافه دیگر قدرت های "نرم" که در اختیارمان می باشد این اجازه را می دهد که ما همچنان قادر به حفظ منافع خود باشیم.

بروس بلر در ادامه با اشاره به توسعه تسلیحات هسته ای به دیگر کشورها در جهان می گوید: هر کشوری بنابر محاسبات خود به کاربرد نظامی – دفاعی نیروی هسته ای نگاه می کند. اما اخیراً بعضی از کشورها منجمله پاکستان و هندوستان از ایده محو سلاح های هسته ای استقبال کرده اند. با این حال برای افزایش شانس موفقیت چنین جنبشی کشورهای آمریکا، روسیه و چین می بایست که پیشقدم شوند. در صورت موافقت و هماهنگی این سه بازیگر اصلی، من مطمئنم که هندوستان نیز دنباله رو خواهد بود و اگر هندوستان به این جنبش بپیوندد، پاکستان نیز به این جمع خواهد پیوست که این روند می تواند دیگر کشورها را که در این مسیر نیستند از ترس منزوی شدن به همراه خود به پیش ببرد.

به گزارش مهر ،



نابودی سلاح های هسته ای موجود و منع گسترش آنها در جهان موفقیتی بی نظیر خواهد بود که فکر نمی کنم رویدادی مشابه آن در تاریخ رخ داده باشد و من اکنون بر خلاف گذشته به شخصه کاملاً به فرارسیدن روزی که این دنیا عاری از سلاح های هسته ای باشد امیدوارم.

این متخصص خلع سلاح هسته ای در پاسخ به این پرسش که آیا منع تولید و استفاده از سلاح های شیمیایی می تواند الگویی برای جنبش منع گسترش و محو سلاح های هسته ای باشد یا خیر این گونه نظر می دهد: در حال حاضر تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی از طرف جامعه جهانی مورد تحریم است اما متاسفانه در مورد تولید سلاح های بیولوژیکی سیستمی برای بازرسی کامل و توبیخ قانون شکنان وجود ندارد که این خود یک مشکل بزرگ است. بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی همطراز سلاح های هسته ای نیستند. توانایی و کاربرد و همچنین خسارات ناشی از استفاده آنها در حد سلاح های هسته ای نیست. سلاح های هسته ای در نوع خود بی نظیرهستند و به همین دلیل نمی توان تحریم دیگر سلاح ها را پیشقدم در تحریم سلاح های هسته ای دانست. نابودی سلاح های هسته ای موجود و منع گسترش آنها در جهان موفقیتی بی نظیر خواهد بود که فکر نمی کنم رویدادی مشابه آن در تاریخ رخ داده باشد و من اکنون بر خلاف گذشته به شخصه کاملاً به فرارسیدن روزی که این دنیا عاری از سلاح های هسته ای باشد امیدوارم. که برای دستیابی به این هدف حمایت همه جانبه مانند آن گونه که در رابطه با محیط زیست و گرمای زمین وجود دارد مهم و ضروری است.



وی در بخش دیگری از اظهارات خود در باره نابودی تسلیحات هسته ای می گوید: آنچه که باعث دلگرمی است این است که در چند سال اخیر نابودی تمامی سلاح های هسته ای جای خود را در بحث های روزمره باز کرده و مردم به اهمیت این اقدام و دستیابی به آن هدف با دیدی نوین نگاه می کنند. دیدگاهی که نه به حزبی وابسته است و نه به ایدئولوژی بخصوصی، به همین دلیل نسبت به نتیجه گیری مثبت از این جنبش خوش بین هستم. همان گونه که در خصوص مسائل رزیست محیطی رد افکار عمومی تغییراتی شگرف بوجود آمده و سیساتمداران را مجبور به اعلام موضع رد این مورد کرده ما هم باید چنین تغییری را در نظریه مردم درباره اهمیت منع گسترش و نابودی سلاح های هسته ای جویا شویم و من معتقدم که قادر به این کار خواهیم بود.