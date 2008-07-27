وجود رانت ؛ این بار در پژوهش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صادق واعظ زاده امروز در جمع نمایندگان تشکلهای دانشجویی کشور با بیان این مطلب، فرهنگ سازی در مقوله پژوهش و نخبه پروری و تبدیل گفتمان علمی به گفتمان غالب در جامعه را از اولویتهای روز کشور دانست و گفت: ارتقاء سطح علمی عمومی یک نیاز و برخاسته از متن ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است. ایجاد گفتمان علمی عمومی و مطلوب کردن سطح سواد عمومی نیازمند برنامه ای جامع و انجام کلیه امور بر پایه علوم و ارزشهای علمی اسلامی است.

وی کمبود نشریات عمومی علمی با نگاه غیر تخصصی را از خلأهای ویژه در بخش اطلاع رسانی علم و فناوری دانست و گفت: نشریاتی که مباحث پیچیده دانش روز را به زبان ساده برای عموم و خانواده ها مطرح کنند بسیار تاثیرگذار است و این کار در کنار فعالیت های تخصصی علمی از جمله ارائه مقالات و دستاوردهای علمی می تواند به رشد علمی کشور و بهبود زندگی مردم کمک کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه نباید انتظار چتر پوششی خیلی گسترده از این بنیاد داشته باشیم، گفت: حدود سه هزار نفر تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هستند، این در حالیست که حتی با تعاریف سخت در کشورمان چند صد هزار نخبه وجود دارد که همه آنها باید به شکلی مورد توجه و حمایت مراکز علمی و دولت قرار گیرند.

دکتر واعظ زاده در پاسخ به خواسته دانشجویان درباره حمایت بیشتر از پژوهشهای دانشجویی گفت: رشد پژوهشهای دانشجویی در دانشگاهها باید جزء مطالبات تشکلهای دانشجویی باشد و آن را با جدیت از مسولان بخواهند.

وی ایجاد و ساماندهی نظام ملی علم و فناوری و تکمیل چرخه نوآوری در کشور را از مأموریتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و با تاکید بر لزوم هدفمندی مسیر پژوهش در کشور گفت: برای اولین بار در سیاست واحد ابلاغی به مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی تاکید شده که مراکز پژوهشی و اساتید باید خط پژوهشی روشن داشته باشند. این سیاستها که در پنج گروه شامل 27 سیاست تدوین شده و به تمام مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است از این مراکز درخواست شده تا راهبرد پژوهشی شان را ارائه کنند.

رئیس هیأت نظارت و ارزیابی شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هیأت نظارت و ارزیابی شورا مصوبه بسیار قوی درخصوص رفع مشکلات دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد کرده که به تصویب رسیده که بر طبق آن روند توسعه کمی در این دانشگاه باید تا رسیدن به استانداردهای اعلام شده متوقف شود و برای هر یک از واحدهای بزرگ آن هیئت امنای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود.