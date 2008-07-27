تلاش مک کین برای فرار از میراث بوش / فروپاشی ایدئولوژیک جمهوریخواهان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب در ادامه نوشت: "جرج بوش" رئیس جمهور و "جان مک‌ کین" نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در محورهای اساسی سیاست خارجی به ویژه درباره کشورهای به اصطلاح "محور شرارت" مانند ایران و کره ‌شمالی و تعهد واشنگتن به ماندن درعراق، توافق داشتند اما اکنون توافق دولت بوش برای در نظر گرفتن "افق زمانی" خروج نیروها از عراق دستکم در افکار عمومی هم جهت با سیاستهای "باراک اوباما" نامزد دموکرات و رقیب سرسخت مک ‌کین است و این نشان دهنده اختلاف در سیاست خارجی بوش و مک‌ کین است.

به نوشته این روزنامه، این امر مک‌ کین را به سوی حالت تدافع سیاسی در زمینه جدول زمانی خروج نیروها کشانده و این امر تا جایی پیش رفته که مک ‌کین اعلام کرد طرح خروج 16 ماهه از عراق که از سوی اوباما حمایت می شود "یک جدول زمانی بسیار خوب" است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به موضع ایران و کره شمالی نیز اشاره کرد و نوشت: جمهوریخواهان همچنین اعلام کرده ‌اند تصمیم دولت برای رسمی دانستن گفتگوهای سطح بالا با ایران و کره ‌شمالی، تردید مک ‌کین درباره تعامل با این کشورها را از بین برد و این ذهنیت را ایجاد کرد که وی در این مسائل از بوش محافظه ‌کارتر است.



اساسا هرچه دولت بوش عمل‌ گرایانه ‌تر در سیاست خارجی عمل می ‌کند، پافشاری مک‌ کین بر مواضع جنگ‌ طلبانه‌اش نشان دهنده تداوم نفوذ نومحافظه ‌کاران بر دیدگاه وی حتی با وجود از دست رفتن جایگاه آنان در دولت بوش است.

درهمین رابطه، "جان بولتون" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که مخالف سرسخت گفتگوهای دولت آمریکا با ایران و کره شمالی است می گوید: تردیدی وجود ندارد که دنباله روی بوش از سیاستهای اوباما، باعث مباهات این نامزد دموکرات خواهد شد اما اگر شما هم مانند من اعتقاد داشته باشید که دولت بوش درحال فروپاشی ایدئولوژیکی است، این مسئله به مک‌ کین آسیب نخواهد زد.

این روزنامه در ادامه به دیدار اخیر مک کین و "دالایی لاما" رهبر بودائیان تبت با توجه به حساسیتهای چین در این مورد و آن هم در زمانی که بوش قصد حضور در مراسم آغازین بازیهای المپیک چین را دارد اشاره کرده و این مسئله را نیز یکی دیگر از دلایل نشان دهنده اختلاف نظرهای بوش و مک کین در سیاست خارجی برشمرد.

نیویورک تایمز در ادامه با اشاره به اختلافات موجود میان مک کین و بوش نوشت: اختلافات در سیاست خارجی حزب جمهوریخواه زمانی ادامه می‌ یابد که اوباما برای ایجاد اعتبار بین ‌المللی خود تلاش می ‌کند. به عبارت بهتر جمهوریخواهان از این نگرانند که اوباما در این زمینه با کمک گرفتن از بوش سیاست خارجی آمریکا را به پیش ببرد.

بر همین اساس "کنت دوبرستاین" رئیس کارکنان کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری "رونالد ریگان" رئیس جمهور اسبق آمریکا تاکید کرد: به نظر می‌ رسد بوش و اوباما دستور کار سیاست خارجی را تنظیم می‌ کنند و از سوی دیگر مک‌ کین صرفا در حال واکنش نشان دادن است.





