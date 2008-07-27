تشریح دلایل پذیرش جنسیتی در برخی رشته های علوم پزشکی در کنکور 87

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وزارت بهداشت در خصوص اعمال سهمیه جنسیتی در پذیرش داوطلبان تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی دسترسی عادلانه داوطلبان برای رشته های مورد علاقه و نیاز کشور به آن رشته تحصیلی و نحوه تأمین نیروی انسانی آن را در نظر می گیرد بنابراین ممکن است به نظر بیاید در برخی از رشته ها پذیرش به صورت جنسیتی خاص صورت گرفته است.

وزارت بهداشت تلاش خود را در برقراری عدالت جنسیتی در پذیرش دانشجو به انجام رسانده است. عدالت به معنای قرار دادن هر چیز به جای خود بوده و به معنای تساوی نیست

مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی گفت: این در حالی است که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی جزء وظایف ذاتی وزارت بهداشت است و این وزارتخانه باید نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت در همه سطوح را تربیت کند.

وی اضافه کرد: وزارت بهداشت تمام تلاش خود را در برقراری عدالت جنسیتی در پذیرش دانشجو به انجام رسانده است. عدالت به معنای قرار دادن هر چیز به جای خود بوده و به معنای تساوی نیست.

مدیر کل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی یادآور شد: برقراری عدالت در دسترسی به آموزش عالی یکی از مهمترین اهداف وزارت بهداشت در بخش آموزش پزشکی است و در این میان تلاش کرده است این مهم را تامین کند.

وی گفت: در این میان طبیعتا برای ارائه خدمات درمانی در عرصه های گوناگون نیاز به تربیت نیروی انسانی از هر دو جنس است تا جامعه اسلامی ما بتواند بطور متوازن از خدمات حرفه ای و موثر این افراد استفاده کند.

در واقع وزارت بهداشت تلاش کرده است که حداقل لازم از هر جنسیت برای ارائه خدمات را تامین کند و یا حتی در بعضی رشته ها به تناسب شرایط تحصیل و یا وضعیت خدمت ظرفیت را بطور کامل در اختیار بک جنسیت قرار دهد

ضیایی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: در واقع وزارت بهداشت تلاش کرده است که حداقل لازم از هر جنسیت برای ارائه خدمات را تامین کند و یا حتی در بعضی رشته ها به تناسب شرایط تحصیل و یا وضعیت خدمت ظرفیت را بطور کامل در اختیار بک جنسیت قرار دهد نظیر رشته تخصصی زنان و زایمان، مامایی و بهداشت خانواده که به صورت انحصاری برای خانمها و رشته مبارزه با بیماریها و فوریتهای پزشکی که به صورت انحصاری برای آقایان اختصاص داده شده است.

وی حضور زنان در عرصه های مهم اداره کشور را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانست و یادآور شد: یکی از مهمترین این عرصه ها آموزش عالی است که در حال حاضر خانمها چه به عنوان دانشجو و چه استاد و محقق حضور بسیار موفق و گسترده ای دارند که نشان دهنده اهتمام کشور برای تضمین این حضور موثر است.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی اضافه کرد: اعمال سهمیه های جنسیتی برای تامین حداقلی نیازهای کشور است و با توجه به افزایش ظرفیت پذیرشها و تشکیل رشته های جدید امکان رقابت موثر و جدی برای رشته های مورد علاقه همه داوطلبان ورود به دانشگاههای علوم پزشکی میسر است.