کاروان پرسپولیس به امارات رفت / گلایه از گرمای شدید هوا

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی دبی شدند تا اردویی چهار روزه در این شهر برگزار کنند. پرسپولیسی ها که عنوان قهرمانی لیگ هفتم را یدک می کشند خود را برای حضور در هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر آماده می کنند.

بازیکنان پرسپولیس به محض ورود به شهر دبی با گرمای شدید هوا مواجه شدند که این امر انتقاد و گلایه برخی بازیکنان را به همراه داشت. قرار است تیم فوتبال پرسپولیس که در باشگاه ایرانیان دبی اقامت دارد در صورت فراهم شدن شرایط یک یا دو بازی تدارکاتی هم با تیم های اماراتی برگزار کند.

ضمن اینکه مدافع برزیلی که مورد تایید افشین قطبی قرار گرفته است، در تمرینات این تیم در محل باشگاه ایرانیان حضور پیدا خواهد کرد.

از بین بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تنها حمید علی عسگر نتوانست به خاطر همشکلات خروجی این تیم را در سفر به امارات همراهی کند.

تیم فوتبال پرسپولیس روز چهارشنبه هفته جاری به تهران بازخواهد گشت و در نخستین دیدار به مصاف سایپا می رود.