سطح زیر کشت محصولات کشاورزی مهران 40 درصد کاهش یافت

سهراب الیاس پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال زراعی جاری 600 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهران به کشت محصولات تابستانه شامل ذرت، کنجد، یونجه، بامیه و سورگوم اختصاص یافته است.

وی افزود: علاوه بر این مقدار 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهران به کشت ذرت دانه ای و 200 هکتار به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه در همین راستا 300 تن نهاده های کشاورزی از قبیل کود، سم و بذر بین کشاورزان شهرستان مهران توزیغ شده است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود شش هزار تن ذرت علوفه ای و 1500 تن ذرت دانه ای و دو تن محصولات کشاورزی دیگر در سال زراعی جاری از این شهرستان برداشت شود.

الیاس پوریان یادآور شد: سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شهرستان مهران به علت خشکسالی در سال زراعی جاری 40 درصد کاهش یافته است.