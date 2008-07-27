رئیس مرکز تحقیقات چای کشور به مهر خبر داد: تدوین برنامه راهبردی چای بر اساس تحقیقات و فناوریهای نوین

دکتر علی فاطمی چوکامی در گفتگو با خبرنکار مهر با بیان اینکه در تدوین این برنامه از محققان و پژوهشگران دعوت به عمل آورده شده است، افزود: برای تدوین این برنامه در ابتدا وضع موجود صنعت چای مورد بررسی قرار گرفت و با تجزیه و تحلیل تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور، راهکارهایی برای مقابله با مشکلات موجود در صنعت چای ارائه شد.

وی اظهار داشت: این برنامه در 5 جلد تدوین و برای تصویب نهایی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.

رئیس مرکز تحقیقات چای کشور به جایگاه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در این برنامه اشاره کرد و به مهر گفت: طبق این برنامه دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور موظفند کلیه فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی خود را در حوزه چای بر اساس اولویتهای برنامه راهبردی اجرا کنند تا از این طریق مشکلات بخش چای با انجام این تحقیقات مرتفع شود.

فاطمی مشکلات صنعت چای را در زمینه های به زراعی، عدم تجهیزات نوین و بازسازی در کارخانه های چای سازی دانست و تاکید کرد: صنعت چای در ایران به روش "ارتدکس" است ولی این صنعت در کشورهای چای خیز مانند سریلانکا و هند مبتنی برا روش CTC است.

رئیس مرکز تحقیقات چای کشور تاکید کرد: استفاده از دو روش CTC و چای سبز مستلزم امکانات و تحهیرات مدرن است که کشور فاقد این تجهیرات است. علاوه بر اینها باغات چای کشور از نوع هیبریدی هستند و قادر به پیاده سازی روش CTC نیستند.

وی ادامه داد: در ندوین برنامه راهبردی راهکارهایی ارائه شده است تا تحقیقات در این زمینه اجرا شود.

به گفته فاطمی لازمه اجرایی شدن روشهای نوین در باغات چای معرفی ارقام و کلونهای جدید است که این مرکز تحقیقاتی چای به زودی ارقام جدیدی را معرفی و با تکثیر آنها این نهالها جایگزین بوته های هیبریدی می شود.