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۲ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۲۰:۲۷

عارف در ديدار سفير جمهوري خلق كره :

راه حل مشكل شبه جزيره كره ادامه مذاكرات دوجانبه و چند جانبه است

دكتر محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهوري بعد از ظهر امروز كيم چانگ ريانگ سفير جمهوري دمكراتيك خلق كره را به حضور پذيرفت.

به گزارش مهر، معاون اول رييس جمهور در اين ديدار روابط سياسي دو كشور را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران رو به تكامل ارزيابي كرد و گفت: اين روابط اكنون در سطح عالي برقرار است.

دكتر عارف ديدگاههاي دو كشور درباره مسائل منطقه اي و بين المللي را نزديك به هم دانست و با اشاره به اوضاع منطقه اي و تهديدهاي مشترك بر همكاري و رايزني بيشتر تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين گسترش روابط اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران جمهوري خلق كره را خاطر نشان ساخت و تقويت كميسيون مشترك اقتصادي، شناسايي ظرفيت هاي موجود و رفت و آمد بيشتر مسوولين دو كشور رادر اين زمينه موثر دانست.

دكتر عارف در بخش ديگري از سخنانش استقبال جمهوري اسلامي ايران از مذاكرات وحدت ميان دو كره را يادآور شد و گفت: راه حل مشكل شبه جزيره كره ادامه مذاكرات دوجانبه و چند جانبه است.

كيم چانگ ريانگ سفير جمهوري دمكراتيك خلق كره نيز در اين ديدار عزم و اراده مسوولين كشورش در گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران را خاطر نشان ساخت و ادامه همكاري دو كشور را در جهت حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان دانست.

وي همچنين بر ارتقاء همكاريهاي اقتصادي دو كشور و تقويت كميسيون مشترك تاكيد كرد.

سفير جمهوري دموكراتيك خلق كره همچنين دعوت نخست وزير كشورش از معاون اول رييس جمهور كشورمان براي ديدار از كره را مطرح كرد.

 

کد مطلب 72266

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