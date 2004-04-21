به گزارش مهر، معاون اول رييس جمهور در اين ديدار روابط سياسي دو كشور را بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران رو به تكامل ارزيابي كرد و گفت: اين روابط اكنون در سطح عالي برقرار است.

دكتر عارف ديدگاههاي دو كشور درباره مسائل منطقه اي و بين المللي را نزديك به هم دانست و با اشاره به اوضاع منطقه اي و تهديدهاي مشترك بر همكاري و رايزني بيشتر تاكيد كرد.

معاون اول رييس جمهور همچنين گسترش روابط اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران جمهوري خلق كره را خاطر نشان ساخت و تقويت كميسيون مشترك اقتصادي، شناسايي ظرفيت هاي موجود و رفت و آمد بيشتر مسوولين دو كشور رادر اين زمينه موثر دانست.

دكتر عارف در بخش ديگري از سخنانش استقبال جمهوري اسلامي ايران از مذاكرات وحدت ميان دو كره را يادآور شد و گفت: راه حل مشكل شبه جزيره كره ادامه مذاكرات دوجانبه و چند جانبه است.

كيم چانگ ريانگ سفير جمهوري دمكراتيك خلق كره نيز در اين ديدار عزم و اراده مسوولين كشورش در گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران را خاطر نشان ساخت و ادامه همكاري دو كشور را در جهت حفظ صلح و ثبات منطقه و جهان دانست.

وي همچنين بر ارتقاء همكاريهاي اقتصادي دو كشور و تقويت كميسيون مشترك تاكيد كرد.

سفير جمهوري دموكراتيك خلق كره همچنين دعوت نخست وزير كشورش از معاون اول رييس جمهور كشورمان براي ديدار از كره را مطرح كرد.