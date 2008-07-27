ساخت نوع جدیدی از مواد پر کننده و تحریک کننده استخوان سازی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمود ربیعی پژوهشگر طرح با اشاره به مشکلات دریافت پیوند استخوان از دیگر افراد یا خود بیمار گفت: استفاده از مواد پر کننده مصنوعی قابل قبول نیز به علت هزینه بالای آن گسترش نیافته است.

وی افزود: هدف از این طرح علاوه بر ساخت پر کننده ای مطلوب، حذف مشکل زیست تخریب پذیر نبودن ترکیبات متداول و همچنین استخوان سازی وتحریک به ساخت سلولهای استخوانی بوده است.

ربیعی ماده جدید را ترکیب دی کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت در فوم پلیمری ذکر کرد و گفت: این ماده پس از آزمایشهای سلولی در مدل حیوانی خرگوش آزمایش شد و نشان داد که در گروه استفاده کننده از ترکیب جدید، زمان ترمیم بافت آسیب دیده استخوان از بیش از 6 ماه به حدود 3 ماه کاهش یافت.

وی افزود: در مرحله بعد قراراست با کسب مجوزهای لازم مراحل آزمون های انسانی این محصول هم انجام شود.

بر اساس این گزارش، از این ماده می توان در پر کردن آسیب استخوان های مختلف بدن در ابعاد چند میلی متر استفاده کرد.