انتخاب ناظران در شورای عالی نظام پزشکی و شورای عالی آب

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بر این اساس حسین حسنی و عبدالجبار کرمی به عنوان ناظران در شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شدند.

بر اساس ماده 8 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای این شورا عبارتند از 25 نفر از کادر پزشکی شامل 13 نفر پزشک، 3 نفر دندانپزشک، 3 نفر دکتر داروساز، دو نفر دکتر آزمایشگاه تشخیص طبی، دو نفر کارشناس مامایی و دو نفر از سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی و دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس.

نمایندگان همچنین یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در شورای عالی آب انتخاب کردند.

احمد علی کیخا به عنوان ناظر شورای عالی آب از کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی انتخاب شد.

بر اساس ماده 10 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی، سیاستگذاری در زمینه تامین توزیع و مصرف آب کشور شورایی به نام شورای آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت، رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاروزی مجلس به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل می گردد.

ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل 138 قانون اساسی برای دستگاه های ذیربط لازم الاجرا می باشد.

رای گیری برای انتخاب اعضا در جلسات قبل مجلس صورت گرفته بود و نتیجه آن امروز از سوی ریاست مجلس اعلام شد.